Esposa de Dilbert Aguilar tuvo que tomar radical decisión por altos costos en la clínica: “No había camas”

Esposa de Dilbert Aguilar toma drástica decisión debido a altos gastos en clínica. América Hoy.

Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, dio una entrevista exclusiva para ‘América Hoy’ en la que brindó detalles sobre el estado de salud del popular ‘Pequeño Gigante de la cumbia’. Durante la conversación, reveló que tomaron una difícil decisión debido a los elevados costos de la clínica en la que se encontraba internado.

La esposa de Aguilar explicó que, tras varios días en la clínica, decidieron trasladar al cantante a un hospital público para continuar con su tratamiento. “El día de ayer llegamos por un traslado. Lo trasladé de la clínica donde estaba 8 días, aquí recién lleva un día (...) Decidimos trasladarlo porque los costos de una clínica son altos y tuvimos la oportunidad de llevarlo al hospital Cayetano; sin embargo, no optamos con una cama para él, hasta que hace dos días me llamó el director del hospital diciendo que había una cama y optamos por traerlo”, señaló.

Actualmente, Dilbert Aguilar se encuentra en el hospital Cayetano Heredia, donde los médicos están enfocados en estabilizarlo para posteriormente definir el tratamiento adecuado para su recuperación. Jhazmín Gutarra detalló que están a la espera de una evaluación más precisa de los especialistas.

Dilbert Aguilar se encuentra internado en el hospital. (Foto: Captura de IG)

Respecto a la salud del cantante, Gutarra indicó que los problemas se agravaron debido a que no cumplió con el tratamiento adecuado. “Ya me dieron el informe médico, ahorita están tratando de estabilizarlo. Es una neumonía severa. No se tomó el tiempo del tratamiento, no cumplió con el tratamiento, entonces eso y muchas cosas se han empeorado”, explicó la esposa del artista.

La situación de Dilbert Aguilar ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en redes sociales y esperan su pronta recuperación. Mientras tanto, Jhazmín Gutarra continúa atenta a los informes médicos para asegurar que el cantante reciba la atención adecuada.

Por el momento, la familia de Aguilar está evaluando las opciones de tratamiento, esperando que la intervención en el hospital público permita que el artista mejore su condición de salud lo antes posible.

Claudia Portocarrero habló sobre la salud de Dilbert Aguilar

Claudia Portocarrero se mostró reservada al ser consultada sobre el estado de salud de Dilbert Aguilar, aclarando que no cuenta con información detallada sobre su situación actual. A pesar de esto, expresó su deseo de que el cantante se recupere pronto, enviando un mensaje de apoyo a él y su familia.

“Quiero agradecer a todos por sus llamadas y mensajes. Respecto a la salud de Dilbert Aguilar, solo puedo manifestar mi solidaridad con él y su familia, deseando que tenga una pronta recuperación”, comentó Portocarrero, dejando claro que esta sería su única declaración sobre el tema.

Claudia Portocarrero comparte emotivo mensaje durante el delicado estado de salud de Dilbert Aguilar. | Composición/Infobae