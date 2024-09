Nuevo canciller Elmer Schialer y su postura distinta a la de Javier González Olaechea: “Que los venezolanos resuelvan sus problemas”

Flamante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores dio sus primeras declaraciones. | Canal N

“Estamos a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos”. Esta fue la respuesta que Elmer Schialer dio como parte de sus primeras declaraciones, luego de ser designado en reemplazo de Javier González Oalechea, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta manera, la sorpresa no solo se dio por el cambio ministerial, dado que el excanciller era voceado como uno de los favoritos y más cercanos a Dina Boluarte, sino por el giro de la postura firma que el país venía ejerciendo frente a la problemática en el país sudamericano.

Como se recuerda, González Olaechea fue aplaudido por distintos políticos de la oposición, incluyendo a María Corina Machado, por su intervención ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde criticó duramente a los 11 países que se abstuvieron de votar por la publicación inmediata de las actas electorales en Venezuela.

Calificó la abstención como “una falta de voluntad para expresar una posición clara”, especialmente en el contexto de lo que considera unos comicios fraudulentos. Dirigiéndose a las naciones que no participaron, González Olaechea cuestionó por qué los ciudadanos, especialmente los jóvenes, desconfían de los políticos y del sistema democrático.

“¿Entonces, preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?”, apuntó.

Discurso de Javier González Olaechea en la OEA luego de que se rechace oficio donde pedían transparentar cifras electorales en Venezuela. YouTube OEA

También subrayó la necesidad del principio de primacía de la realidad, indicando que Edmundo González ostenta, según él, el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales, mientras que Maduro aparentemente no podría demostrar su victoria. Según el entonces canciller, el mundo y los ciudadanos aspiran a una democracia libre y transparente e insistió en que la intención de la resolución era verificar adecuadamente los votos ante la sospecha de fraude, pero lamentó no haber logrado postergar la votación hasta después de los debates, lo cual consideró crucial para un análisis exhaustivo.

“El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que todos lo sepan, aspiraban a una democracia libre. El principio de primacía de la realidad nos dice que Edmundo González tiene al día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales a su favor. El señor Maduro no podrá mostrar su victoria”, dijo.

“Independientemente de lo claudicante que se rechazó, esta no es una defensa ideológica sino de principios. Mi país acoge a más de un millón de venezolanos. Son trabajadores, honrados, honestos. Sin embargo, con la medida arbitraria de cerrar las embajadas y servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales del derecho a obtener un trámite, pasaporte, un trámite notarial, registrar un hijo. [...] Al final de cuentas, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes”, zanjó entonces.