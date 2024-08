Canciller de Perú confronta a países de la OEA que rechazaron acción sobre fraude en Venezuela: “Por eso no nos creen”

Discurso de Javier González Olaechea en la OEA luego de que se rechace oficio donde pedían transparentar cifras electorales en Venezuela. YouTube OEA

El canciller peruano Javier González Olaechea confrontó este lunes a los 11 países que en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales realizadas el último domingo en Venezuela.

En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones —entre ellos Brasil, Colombia y México― y cinco ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado.

“En primer lugar, deseo manifestar mi plena e irrestricta solidaridad con [los líderes opositores] Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y los millones en Venezuela y fuera que aspiran a vivir en libertad y no bajo el oprobio de un régimen que en 25 años en el poder y casi 15 bajo el señor Maduro y una cúpula que lo acompañan”, subrayó González Olaechea.

A continuación, mencionó que abstenerse de votar “es, en el fondo, una falta de voluntad para expresar una posición clara” sobre la verificación de los votos ante unos comicios fraudulentos. “Pero aún es peor para quienes no se han apersonado, ni siquiera por vía electrónica o por Internet, cinco miembros de este organismo internacional”, añadió con evidente molestia.

Votación de Perúen la OEA a favor de aprobar proyecto de resolución que pedía publicar las actas de las elecciones en Venezuela. OEA

“¿Entonces preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?”, apuntó.

González Olaechea, quien pidió sin éxito que la votación fuera después de los debates, consideró que el proceso nació fraudulento. “El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que todos lo sepan, aspiraban a una democracia libre. El principio de primacía de la realidad nos dice que Edmundo González tiene al día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales a su favor. El señor Maduro no podrá mostrar su victoria”, dijo.

“Independientemente de lo claudicante que se rechazó, esta no es una defensa ideológica sino de principios. Mi país acoge a más de un millón de venezolanos. Son trabajadores, honrados, honestos. Sin embargo, con la medida arbitraria de cerrar las embajadas y servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales del derecho a obtener un trámite, pasaporte, un trámite notarial, registrar un hijo. [...] Al final de cuentas, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes”, zanjó.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro y el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, viajarán a Guatemala la próxima semana. Foto: OEA

Al término de su discurso, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, defendió el derecho de los países miembros a votar según su criterio. “Por primera vez en nuestra organización, un ministro ha hablado más que cualquier delegación conjunta. [...] Los países tienen derecho a votar como deseen, incluida la abstención y el voto en contra de una resolución. Cada Estado miembro ha votado según las circunstancias en las que se encuentra, sin acusaciones ni amenazas”, mencionó.

La resolución sobre Venezuela fue respaldada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay. Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente desde hace tiempo. En un mensaje posterior difundido en X, antes Twitter, la lideresa opositora María Corina Machado agradeció al canciller peruano “por su firme defensa a la causa democrática en Venezuela y el respeto a la soberanía popular”.