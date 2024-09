Las 13 reuniones de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno ante rumores por el cambio de ministros

El registro de visitas de Palacio de Gobierno reporta las visitas recibidas por la presidenta Boluarte por parte de ministros y personalidades con experiencia en diversos sectores.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En medio de rumores de posibles cambios en la composición del gabinete de ministros, la presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio de Gobierno la visita de 13 personas, entre ministros actualmente en funciones, y personas naturales con perfiles en los que se incluye algún tipo de experiencia o conocimientos relacionados con diversas carteras, algunas de las cuales están listadas dentro de las que podrían experimentar cambios en las próximas horas.

El día de la presidenta inició a las 8 de la mañana, cuando recibió tres visitas de ministros: Juan José Santiváñez (Ministerio del Interior), Eduardo Arana (Ministerio de Justicia), y César Vásquez (Ministerio de Salud). Todos acudieron al despacho de Dina Boluarte entre las 8:00 a.m. y las 8:30 a.m. su reunión, posiblemente en conjunto finalizó al promediar las 9:00 a.m., aunque el último en retirarse fue el ministro de Justicia.

Por otra parte, los titulares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; y del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo; también acudieron al encuentro de la mandataria a partir de las 12:32 del día y la 1:26 p.m. y ambos se retiraron a la misma hora a las 3:12 p.m.

Visitantes con perfiles de valor

Aunque la visita de los titulares de sectores del Gobierno podría dar ciertas ideas de los posibles cambios en la composición del Gabinete de Ministros, los visitantes particulares también son llamativos en lo que respecta a sus perfiles.

El primero de los visitantes de este tipo en aparecer es José Alfredo La Rosa Basurco, actual director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, que está encargado de “proponer, dirigir y formular medidas de política en los ámbitos arancelarios, aduaneros, de restricciones al comercio”.

El segundo personaje en llegar a Palacio de Gobierno es Oswaldo Francisco Carpio Villegas, que se reunió con la presidenta Boluarte por más de tres horas, desde las 11:47 a.m. y las 2:59 p.m. Según su perfil en LinkedIn, actualmente no desempeña cargos públicos, pero sí fue asesor en distintos niveles de gobierno y está especializado en la “elaboración de políticas y estrategias de comunicación política, asesoría de imagen y de prensa”.

Sin embargo, el aspecto más llamativo de su visita no es su ocupación actual, sino su vínculo con el partido Somos Perú, del cual fue miembro fundador y secretario nacional de capacitación y formación política desde la creación de la organización política en el año 2003.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Carpio Villegas estuvo afiliado e inscrito como parte de su padrón entre los años 2006 y 2012, hasta que renunció a su afiliación de manera definitiva en el año 2013.

El actual Gabinete Ministerial está liderado por Gustavo Adrianzén, quien asumió el cargo el pasado 6 de marzo de 2024, y está compuesto por 18 ministerios:

Relaciones Exteriores: Javier Gonzáles-Olaechea

Defensa: Walter Astudillo

Economía y Finanzas: José Arista

Interior: Juan José Santiváñez

Justicia y Derechos Humanos: Eduardo Arana

Educación: Morgan Quero

Salud: César Vásquez

Desarrollo Agrario y Riego: Ángel Manero

Trabajo y Promoción del Empleo: Daniel Maurate

Producción: Sergio González (Producción)

Comercio Exterior y Turismo: Elizabeth Galdo

Energía y Minas: Rómulo Mucho

Transportes y Comunicaciones: Raúl Pérez

Vivienda, Construcción y Saneamiento: Hania Pérez de Cuéllar

Mujer y Poblaciones Vulnerables: Ángela Hernández

Ambiente: Juan Castro

Cultura: Leslie Urteaga

Desarrollo e Inclusión Social: Julio Demartini