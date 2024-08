Cristian Rivero plantea el fin de ‘El Gran Chef Famosos’ y envía sincero mensaje a José Peláez

Cristian Rivero opinando sobre 'El Gran Chef Famosos' | Youtube - Jesús Alzamora

Cristian Rivero, conocido por su trabajo en programas como ‘Yo Soy’, ‘La Voz’ y ‘Esto es Guerra’, ha compartido sus perspectivas sobre el futuro de ‘El Gran Chef Famosos’. En una reciente entrevista, el presentador hizo hincapié en que el espacio de Latina TV podría enfrentar un desafío a medida que el formato se vuelve cada vez más repetitivo.

En el podcast ‘La Lengua’, Cristian Rivero recordó al público que el programa gastronómico ha explorado varias versiones, como ‘La Revancha’, ‘La Academia’, ‘x2′, ‘El Restaurante’, entre otras. Dado este historial, el también actor advirtió que es probable que la producción eventualmente se quede sin nuevas ideas.

“Ya no sé qué harán porque han hecho todas las versiones en un año y medio. Llegará un momento en el que agotarán el formato y creo que ahí dirán ‘¿Qué hacemos?’”, afirmó Cristian Rivero, sugiriendo que la falta de innovaciones frescas podría llevar a la producción a considerar alternativas.

'El Gran Chef Famosos’, con nueve temporadas de éxito, continúa capturando la atención del público con sus nuevas versiones. Latina TV

En este contexto, el presentador no descarta que la producción pueda optar por revivir ‘Yo Soy’, concurso de imitación que le permitió alcanzar un gran éxito en el pasado. Sin embargo, Rivero aclaró que no regresaría a la conducción del programa debido a sus problemas legales con el canal. “A mí me encanta hacer televisión, pero si ‘Yo Soy’ es en Latina… no creo que vuelva”, expresó.

Cristian Rivero mandó mensaje a José Peláez

Más adelante, Cristian Rivero también envió un mensaje de aliento y apoyo a José Peláez, el actual conductor de ‘El Gran Chef Famosos’. El presentador le aseguró que, en caso de que el concurso gastronómico llegue a su fin, el canal probablemente lo seguirá incluyendo en otros proyectos gracias a su gran popularidad entre el público.

“Así que Peláez, vas a ir con todo en los programas, te deseamos lo mejor”, manifestó.

Cristian Rivero asegura a José Peláez que su popularidad le abrirá nuevas oportunidades en el canal de la avenida San Felipe.

Problemas legales con Latina TV

A inicios de mayo, Cristian Rivero se despidió de ‘Esto es Guerra’ tras el vencimiento de su contrato con el programa. Este cambio abrupto en su carrera generó preocupación entre sus colegas, como Gigi Mitre, quien destacó que el presentador de TV quedó repentinamente sin empleo. Fue así que la conductora de ‘Amor y Fuego’ reveló que Rivero tiene problemas legales con Latina TV, el canal en el que trabajó durante 12 años, lo que impide su regreso a la cadena.

Según Mitre, el conflicto legal se centra en la liquidación que Cristian Rivero recibió al finalizar su contrato con el canal. La conductora explicó que el conductor ha demandado a Latina TV debido a desacuerdos sobre el pago por el tiempo de servicio que prestó. “A Latina no entra porque está con problemitas legales. Cristian ha demandado a Latina porque quiere que le paguen ciertas cosas”, detalló la presentadora, aunque trató de no profundizar en el tema.

Cristian Rivero enfrenta problemas legales con Latina TV relacionados con su liquidación tras dejar ‘Esto es Guerra’, lo que le impide regresar al canal.

Cristian Rivero, por su parte, ha mantenido un perfil bajo respecto al tema legal. En una entrevista con ‘Todo Se Filtra’ durante la presentación de la Teletón 2024, indicó que cualquier asunto pendiente se tratará por las vías adecuadas y no a través de los medios de comunicación. “Si hay un tema pendiente, se tratará por las vías que se tengan que tratar. Por ahora, no son los medios de comunicación”, expresó. A pesar de los problemas, Rivero subrayó su agradecimiento hacia Latina TV por el tiempo que pasó en el canal, destacando su crecimiento profesional durante su estadía.