El 1 de septiembre habrá nueva restricción para equipaje de mano en vuelos: Así se aplicará, según el Aeropuerto Jorge Chávez

Los líquidos que lleves en cabina (aerosoles, bebidas, pasta dentífrica, cremas cosméticas, geles, etc.) deben ir en una bolsa de plástico transparente de no más de un litro de capacidad y estar contenidos en recipientes de 100 ml como máximo. Los recipientes de más de 100 ml deben ir en el equipaje facturado. Esta restricción no afecta a los medicamentos ni a los alimentos para bebés.