Perú pasa hambre:42% de los peruanos no comieron en ocasiones por falta dinero, según encuesta de Ipsos

42% de peruanos reportaron que falta de dinero hizo que no comieran en ocasiones. (Foto referencial)

Una reciente encuesta de Ipsos ha puesto en evidencia una situación alarmante en el país, que contradice las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien afirmó que en Perú no existe hambre. El estudio realizado para el diario Perú 21 señala que el 42% de los peruanos enfrentó dificultades para consumir alimentos en los últimos 30 días por la falta de recursos económicos.

Esta cifra pone en relieve una creciente preocupación por la inseguridad alimentaria en Perú. La situación es particularmente crítica en las zonas rurales y en el interior del país, donde el 51% y el 44% de los habitantes, respectivamente, han informado sobre dificultades para acceder a alimentos.

Hambre en el Perú

El análisis geográfico indica que el norte del país es la zona más afectada, con un 51% de la población reportando dificultades alimentarias durante el último mes. Le sigue el sur con un 42%, el centro con un 41% y el oriente con un 37%. Estos datos subrayan una disparidad significativa en la disponibilidad de alimentos entre las distintas regiones del Perú.

Milton Von Hesse, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, explicó a Perú21 que los resultados de la encuesta solo confirman un aumento en el número de personas que no logran alcanzar tres comidas diarias, una tendencia que se ha intensificado tras la pandemia. Además, se mostró en contra de las declaraciones del actual ministro Manero.

“Por supuesto que hay hambre en el Perú. Eso nunca ha estado en duda, salvo en la opinión del ministro Manero. Quizá se equivocó por querer ocultar, seguramente, una realidad que es incómoda para la política pública”, expresó.

Encuesta de Ipsos contradice declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto referencial)

Peruanos están mal alimentados

La encuesta también revela que la dieta promedio de los peruanos es deficiente en términos de variedad y calidad. Según los datos, las proteínas de origen animal, como carne de vaca, cerdo, pollo, pescado, huevos y leche, se consumen en promedio solo 4,3 días a la semana. En contraste, las proteínas vegetales, como soya, quinua, frutos secos, frijoles y lentejas, tienen una frecuencia de consumo ligeramente menor, de 3,9 días a la semana.

Por su parte, Juan Manuel Benites, también exministro de Midagri, sostuvo al citado diario, que aunque Perú produce casi el 70% de los alimentos que consume, la falta de acceso económico impide que muchas personas puedan aprovechar esta producción. Además, enfatizó la importancia de la correcta alimentación.

“Las cifras de la encuesta revelan que la población está comiendo mal. La proteína es fundamental para la alimentación, especialmente de los jóvenes y los niños”, añadió Benites. En este sentido, expresó que las dificultades para acceder a una dieta balanceada son un reflejo de pobreza y una economía debilitada que no fomenta el crecimiento ni atrae inversiones.

Peruanos estarían llevando dieta desbalanceada por falta de dinero. (Foto referencial)

Además, señaló que los cambios en los hábitos alimenticios, impulsados por la necesidad económica, han llevado a las personas a reemplazar proteínas de calidad por alimentos como harina, fideos y arroz. Aunque estos alimentos pueden proporcionar una sensación de saciedad, no ofrecen el equilibrio nutricional necesario. “Las cifras son preocupantes, la anemia sigue a galope”, advirtió

Para abordar esta crisis, Benites sugirió que no solo se deben incrementar los recursos destinados a programas sociales, sino también fomentar la inversión privada y la creación de empleos formales.

Premier defiende al titular del Midagri

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a las polémicas declaraciones del ministro Ángel Manero, sobre la inseguridad alimentaria en Perú en torno al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el premier, el ministro Manero admitió que sus declaraciones podrían haber sido interpretadas de manera errónea y que no era su intención restar importancia al problema de seguridad alimentaria en el país. “El propio ministro conversó conmigo, me explicó el contexto en el que pronunció esa frase. Me dijo que no se dejó entender y que no era su intención generar incomodidad”, declaró Adrianzén.