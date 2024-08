Gustavo Adrianzén defendió a Ángel Manero tras polémica sobre inseguridad alimentaria en Perú: “No hubo mala intención en sus declaraciones”

Premier Gustavo Adrianzén se refirió a la frase del ministro de Agricultura sobre que en Perú no hay hambre. TV Perú

El premier Gustavo Adrianzén abordó la controversia generada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, en relación con sus declaraciones sobre la inseguridad alimentaria en Perú. Durante la conferencia de prensa, el Presidente del Consejo de Ministros defendió al titular de Midagri tras los cuestionamientos suscitados por la afirmación de que “en Perú no se pasa hambre porque se come contundente”. Las declaraciones de Manero fueron realizadas en una conferencia del Gabinete Ministerial, el pasado 7 de agosto, donde se refirió al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En dicha ocasión, cuestionó el informe de la FAO, el cual indicaba que 17 millones de peruanos se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria. Según el titular de Midagri, esa cifra era una exageración y no reflejaba la realidad del país. Argumentó que, si bien es cierto que existen desafíos en cuanto a la calidad de la alimentación, en Perú no se enfrenta una crisis de hambre como tal. Sin embargo, las declaraciones generaron una fuerte polémica, tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

Respuesta de Adrianzén al conflicto mediático

En medio de la polémica por la seguridad alimentaria en Perú, el premier Gustavo Adrianzén defendió a Ángel Manero. (Captura de pantalla)

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Adrianzén intentó apaciguar los ánimos al señalar que Manero le había explicado el contexto en el cual emitió sus polémicas declaraciones. Según el premier, el ministro reconoció que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas y que su intención no era minimizar el problema de la seguridad alimentaria en el país. “El propio ministro conversó conmigo, me explicó el contexto en el que pronunció esa frase. Me dijo que no se dejó entender y que no era su intención generar incomodidad”, declaró ante los medios.

Además, explicó que le sugirió que ofreciera disculpas públicas si alguien se sintió ofendido por sus palabras. “Le recomendé que salga a la prensa, lo explique en esos términos y se disculpe si fuera necesario.“Ángel se presentó e hizo una exposición, en la que quizás cometió un exceso verbal, por lo cual se disculpó. Lo que quiero dejar en claro es que no hubo mala intención. No hubo ningún gesto de soberbia o petulancia por su parte. Ángel está comprometido con su trabajo en el sector agrícola; soy testigo de la sensibilidad con la que aborda estos temas. Por lo tanto, más allá de llamarlo a la reflexión y a una mayor prudencia al declarar a la prensa, no he hecho más. Si ustedes me permiten, quiero dar por cerrado y zanjado este tema. El ministro ya se pronunció al respecto, y creo que seguir en esto no tendría mayor sentido,” declaró el Presidente del Consejo de Ministros.

Polémica sobre la seguridad alimentaria en Perú

Ángel Manero Campos desmiente informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria en Perú, afirmando que la falta de calidad alimentaria no implica hambre. (TVPerú)

La controversia surgió tras la publicación del informe de la FAO titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, en el cual se expone una crítica situación en América Latina, con Perú encabezando la lista de los países más afectados por la inseguridad alimentaria. Según el documento, entre 2021 y 2023, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa en la región alcanzó el 29%, afectando a aproximadamente 126 millones de personas. En el caso de Perú, la cifra ascendería al 51,7% de la población, lo que equivale a unos 17.6 millones de personas enfrentando algún grado de inseguridad alimentaria.

El informe de la FAO destaca que la inseguridad alimentaria en Perú afecta tanto a las áreas rurales como urbanas. La pobreza, el limitado acceso a alimentos nutritivos y la dependencia de la agricultura de subsistencia son algunos de los factores que agravan esta problemática.

Manero calificó de exagerada la afirmación de que en Perú hay hambre, destacando que los peruanos tienen acceso a una alimentación contundente. (Composición: Infobae)

Sin embargo, el ministro Manero insistió en que el problema en Perú no radica en la falta de alimentos, sino en la calidad de los mismos. Durante su intervención en la conferencia del 7 de agosto, señaló que en el país se consume suficiente comida, aunque reconoció que existen desafíos en cuanto a mejorar la ingesta de alimentos ricos en proteínas, como carne, huevo y leche.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego reiteró su compromiso con la mejora de la calidad de la alimentación en el país, afirmando que su cartera está trabajando para aumentar la producción y exportación de productos clave para la dieta de los peruanos. “Es crucial que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos enfoquemos en producir y exportar más carne para mejorar la calidad de la dieta de los peruanos”, señaló Manero durante su intervención.