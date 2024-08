Julián Zucchi admite que llegó a un acuerdo con Yiddá Eslava tras batalla llegal: “Yo le pedí perdón”

Julián Zucchi habla sobre Yiddá Eslava y su nueva pareja sentimental | América Hoy

El actor argentino Julián Zucchi ha roto el silencio respecto a su relación actual con Yiddá Eslava, su expareja y madre de sus dos hijos, tras una separación que estuvo marcada por una infidelidad y una complicada batalla legal por los bienes que adquirieron durante su tiempo juntos. El excompetidor de ‘Combate’ compartió detalles de cómo lograron finalmente un acuerdo.

En una reciente entrevista para el programa ‘América Hoy’, Zucchi explicó que el pasado 27 de julio, llegó a un acuerdo con Eslava sobre la repartición de bienes, lo que le permitió recuperar una de sus propiedades, en la que está construyendo su nuevo departamento. Este consenso, que fue celebrado con su actual pareja, la reportera Priscila Mateo, marca un cierre en la conflictiva etapa post-separación.

“A veces nos peleamos por tonterías, la verdad es que nos pusimos a pensar: ‘¿De verdad por eso nos estamos peleando?’. Toma, quédatelo”, expresó Zucchi, visiblemente más relajado tras el acuerdo. Además, enfatizó que la reconciliación no fue obra de uno solo, sino que “fue la vida, el destino” lo que los obligó a solucionar sus diferencias.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi finalmente llegaron a un acuerdo sobre la repartición de bienes, cerrando un capítulo difícil en su relación.

“Fue todo un proceso. Los seres humanos a veces nos lastimamos, pero también es loable decir perdona, fue sin querer, no quise lastimarte, no fue intención, de cualquiera de los dos lados. Yo le pedí perdón, claro”, añadió, evidenciando una madurez en el manejo de la situación.

Julián Zucchi se volvió a enamorar

En la misma entrevista, Julián Zucchi no dudó en hablar sobre su actual pareja, la reportera Priscila Mateo, quien, según el actor, ha sido fundamental en su proceso de recuperación tras la ruptura con Eslava. “Ella me ayudó a sanar, con ella han sido muy injustos, muy duros”, mencionó.

Julián Zucchi y Priscila Mateo disfrutan de una nueva etapa juntos.

Por otro lado, destacó que el momento en que fue captado besando a la reportera de ‘Magaly TV La Firme’ en una discoteca limeña marcó el comienzo de una etapa de renovada felicidad. “Cuando nos captaron, yo estaba muy feliz; después de haber estado tan mal, volví a estar feliz. Siento que me volví a enamorar”, confesó el argentino.

Estas declaraciones reflejan a un Julián Zucchi que ha encontrado nuevamente la paz y el amor, decidido a dejar atrás las dificultades del pasado para comenzar una nueva etapa junto a Priscila Mateo. El acuerdo con Yiddá Eslava parece haber cerrado un capítulo complicado, permitiéndoles a ambos centrarse en su bienestar personal y familiar.

Julián Zucchi y Priscila Mateo fueron captados besándose en marzo de 2024. Captura/Amor y Fuego

¿Por qué se separaron después de 11 años?

En octubre de 2023, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron en un video que se estaban separando después de 11 años juntos. Inicialmente, afirmaron que la ruptura se dio en buenos términos y que se los seguiría viendo juntos por sus hijos; inclusive daban consejos para que otras parejas terminaran su relación de la mejor manera. Sin embargo, todo cambió cuando el argentino fue ampayado con una reportera de ‘Magaly TV La Firme’.

Yiddá Eslava salió en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar que realmente se separó de Julián Zucchi porque este le fue infiel en uno de sus viajes a Argentina. Aunque el exchico reality lo negó en un principio, se terminó difundiendo un audio donde el argentino admitía haber traicionado a la madre de sus hijos.

“La relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer. Sí, técnicamente terminó por eso. Bueno Yiddá, yo sé que te dañé, yo solo una vez en los 11 años te fui infiel. Yo sí, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Estaba descubriendo qué carajos me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel, no quería ser infiel. Yo no lo quería”, se le escucha decir.

Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi le fue infiel durante su relación sentimental. | Amor y Fuego.