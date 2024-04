Los bienes por los que Yiddá Eslava y Julián Zucchi están enfrentados: inmuebles, ganancias y empresa

Yiddá Eslava mandó dos cartas notariales a Julián Zucchi | América TV

La aparente armonía que Yiddá Eslava y Julián Zucchi intentaban mantener tras su separación ha llegado a su fin. Luego que la exchica reality confesara que se separó del argentino porque este le fue infiel, ambos han dejado en claro que buscarán solucionar sus problemas a través de la justicia peruana. Según el programa ‘América Hoy’, esto podría indicar que están al borde de iniciar un proceso legal para la distribución de los bienes que adquirieron mientras estaban juntos.

Todo empezó cuando Julián Zucchi no descartó demandar a Yiddá Eslava por haberlo acusado de haberla engañado con otra mujer. “Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia. Sí sé que cuando uno dice cosas, tiene que hacerse cargo”, manifestó el exchico reality desde Buenos Aires, a donde regresó tras quedarse sin trabajo en Lima por el escándalo mediático.

Como consecuencia, Yiddá Eslava ha enviado dos cartas notariales al padre de sus hijos. La primera carta tiene como objetivo exigirle que se abstenga de mencionarla en cualquier medio de comunicación. Mientras tanto, la segunda carta comunica su intención de utilizar un departamento, del cual ambos son propietarios, desde el 2 de abril de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.

“[Durante este periodo] no le estará permitido el ingreso a las instalaciones que se encuentran en el inmueble. En ese orden de ideas, le solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y/8 invitados. Caso contrario, he de tomar las acciones legales correspondientes”, se lee en el documento.

Yiddá Eslava envió una segunda carta notarial a Julián Zucchi. Captura/América Hoy

¿Qué bienes tienenes Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

Según las presentadoras de ‘América Hoy’, Yiddá Eslava y Julián Zucchi podrían estar a punto de enfrentarse en un litigio por la distribución de los bienes adquiridos cuando eran pareja, incluyendo el departamento que la actriz está exigiendo usar durante un año. Es importante destacar que este inmueble también funciona como oficina para la productora Wallaz Producciones, de la cual ambos son accionistas.

“Se está utilizando de forma indebida la facultad que tiene la señora de accionar en su libertad. Tenemos que diferenciar dos cosas: una cosa es la violencia contra la mujer, y Yiddá tiene todo el derecho de solicitar que no la nombren, es válido. Pero restringir el derecho de propiedad, cuando ambos son propietarios, es un exceso. Cada uno puede hacer valer la posibilidad de ingresar al edificio, siempre y cuando no se ejerza la violencia”, comentó Elio Riera, abogado penalista invitado.

En caso Yiddá Eslava decida cambiar las chapas de la oficina de la productora que también le pertenece a Julián Zucchi, el especialista indicó que el argentino deberá iniciar “un proceso de desalojo o una acción reivindicatoria” en contra de su expareja.

El inmueble de Yiddá y Julián en Lima es usado como oficina de su productora, donde solían grabar contenido para redes y algunas escenas de sus cintas.

Las figuras de ‘América Hoy’ también se mostraron preocupadas por la segunda propiedad que compraron Yiddá Eslava y Julián Zucchi en el 2023. Se trata de un departamento ubicado en el barrio de Tigre, en Argentina.

Finalmente, el programa recomendó a la pareja dialogar también sobre la distribución de las ganancias que lograron con la empresa Wallaz Producciones, la cual realizó las cintas: “‘Sí, mi amor”, “¿Nos casamos? Sí, mi amor” y “¿Ahora somos tres? Sí, mi amor” y cuyo contador es el padre de Yiddá Eslava.

Según el magazine, con la primera cinta se recaudó 530 mil dólares en las primeras siete semanas de cartelera; mientras que con la segunda entrega se recaudó más de 160 mil dólares en las primeras seis semanas de estreno.

Estas fueron, aproximadamente, las ganancias de Yiddá Eslava y Julián Zucchi por la primera parte de 'Sí, mi amor'.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se pronuncian tras cartas notariales

Aunque Yiddá Eslava no quiso hablar con la prensa sobre las cartas notariales que le envió a Julián Zucchi, decidió pronunciarse mediante su canal de difusión: “Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Cuando una mujer manda una carta notarial o una denuncia, es por ALGO. Detrás hay algo más profundo que ‘déjalo facturar’. Por eso estamos así, un país lleno de violencia. A ustedes se los tenía que decir, ya que de verdad mi corazón se estruja de la impotencia”.

En tanto, Julián Zucchi precisó a ‘América Hoy’ que resolverá sus diferencias con Yiddá en estricto privado, tomando en cuenta la primera carta notarial enviada por la madre de sus hijos.

“Como sabe, me llegó una carta que me impide hablar de ella y, además, no seguir alimentando más estos temas. Todo lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con los abogados”, dijo.