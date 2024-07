Matilde León exige respeto frente a ataques por su desempeño en ‘El Gran chef Famosos’: “No te hace mejor persona”

Matilde León responde a críticas por su participación en 'El Gran Chef Famosos'. | TikTok

Matilde León, la recordada actriz de ‘Papá en Apuros’, se ha convertido en el centro de atención tras su debut en la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, titulada ‘La Academia’. El programa, que se estrenó el martes 23 de julio, cuenta con nuevas figuras entre las cuales se encuentra la joven artista, Leslie Shaw, Adolfo Aguilar, Diana Sánchez, entre otros.

Sin embargo, su desempeño en la cocina no fue el mejor, lo que la llevó a la temida “Noche de Reprobados” y a recibir múltiples críticas, tanto de los jueces como de los espectadores. En su debut, recibió varias observaciones y sugerencias de los jurados, en especial de Giacomo Bocchio, quien le pidió más compromiso y práctica.

Matilde León se defiende de críticas

La falta de experiencia quedó evidente y, como era de esperar, los comentarios negativos no tardaron en aparecer en las redes sociales. Cansada de los ataques y decidida a defender su posición, la también cineasta utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y explicar su desconocimiento en el arte culinario.

Matilde León responde a críticas por su participación en 'El Gran Chef Famosos'. | Composición/Infobae

La joven compartió un video en su cuenta de TikTok para hablar de la situación. Inició su discurso agradeciendo las muestras de cariño luego de aparecer en el set de ‘El Gran Chef Famosos La Academia’. “Usualmente no suelo hacer este tipo de videos, y eso que varias veces he recibido ‘hate’, pero voy a concentrarme en lo positivo. Quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles de todo corazón a todas las personas que me envían mensajes bonitos y de aliento por mi participación en ‘El Gran Chef Famosos’”, comentó.

A continuación, se refirió a los ataques de muchos usuarios. “También, quería hablar sobre el otro lado de la cara. He estado recibiendo mensajes y comentarios que me parecen un poco desatinados. Diciendo que como no sé cocinar, soy una persona inútil e insípida. Me parece que hay maneras de decir las cosas, y que estas no están bien. Decir eso no te hará mejor persona, al contrario, va a hablar muy mal de ti”,

“¿En serio queremos gastar nuestro tiempo valioso mandándole mier*** a los demás? Por qué mejor no aprovechamos nuestro tiempo en hacer cosas bonitas y valiosas. Y si no quieres decir nada, no lo hagas ni pierdas tu tiempo. En esta vida debemos tratar de ser mejores, cada día. Opinando cosas tan feas sobre alguien que no conoces, no te va a hacer mejor persona. Eso quería decir”, sentenció la artista.

Matilde León responde a críticas por su participación en 'El Gran Chef Famosos'. | TikTok

Matilde León explica si se preparó o no

Matilde también explicó que su participación en el programa se debe a que este está diseñado para personas sin conocimientos culinarios, y ella cumple con esas características. “De hecho, entré a ‘El Gran Chef Famosos’ porque se trata de gente que no sabe cocinar. Y yo cumplo con esas características. Tampoco me preparé porque pensé que iba a hacer trampa. Al fin y al cabo es un programa de entretenimiento, y si no te gusta, mejor apaga tu televisión y dedícate a otra cosa”, concluyó la actriz.

Con estas declaraciones, León buscó no solo defenderse de las críticas, sino también promover un mensaje de respeto y empatía en las plataformas digitales.

Matilde León tiene 23 años. | Instagram

¿Quién es Matilde León?

Matilde León, actriz peruana de 23 años, emergió como una figura prometedora gracias a su participación en ‘Papá en Apuros’. Este éxito ha signficado no solo el reconocimiento de su talento en actuación, sino también su incursión como directora, abriendo así una nueva etapa en su carrera.

Desde su infancia, ella estuvo expuesta a un entorno creativo que la impulsó hacia sus sueños en el arte. Nacida en una familia ligada al cine, su vocación creció y se solidificó con participaciones en producciones locales, siendo “Besos”, de Francisco Lombardi, un punto de inflexión en su carrera.

Matilde León junto a su padre, conocido crítico peruano de cine. | Instagram

Matilde León se accidenta en ‘EGCF’

La actriz Matilde León sufrió un fuerte corte durante la competencia de este jueves 25 de julio. La intérprete se hirió el dedo durante el segundo reto y fue evaluada por la médica del programa, quien sugirió que no continúe en la competencia en lo que resta del día. De esta manera, la joven fue enviada directamente a la noche de eliminación. No obstante, su permanencia en el reality peligra, pues aún no se dio a conocer un diagnóstico final que la puede llevar a estar varios días sin actividad.

Matilde León sufrió fuerte corte. | Latina