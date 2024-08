Eva Ayllón se pronuncia sobre la denuncia de su hijo contra Natalia Málaga: “Él decide lo que quiere hacer”

Hace unas semanas, se hizo público que Francisco García Ayllón, hijo menor de Eva Ayllón, había denunciado en marzo a Natalia Málaga por rayarle su auto en el estacionamiento del edificio donde vive. El programa ‘Puro Floro’ de Giancarlo Pérez y John Tirado sacaron al aire este caso.

Desde entonces, se ha hablado mucho de este tema. De acuerdo a la denuncia de García, él notaba que su vehículo y el de su novia Jessica tenían muchos rayones, por lo que decidió poner una cámara dentro para evidenciar quién cometía esta falta.

Fue así que descubrió que Natalia Málaga, exvoleibolista y gran amiga de su madre, era quien les estaba haciendo este daño. Por eso, no dudó en intentar conversar con el exdeportista para llegar a un acuerdo, pero no salió como esperaba y afirmó que le interpondría una denuncia.

Hijo de Eva Ayllón muestra todas sus pruebas contra Natalia Málaga y cuenta su verdad. (Captura: Día D)

Por ello, se dio a conocer que pedía una indemnización de 2 mil soles por los daños a su vehículo y tenía como prueba los videos en los que se ve a Málaga rayando el carro. En medio del proceso legal, se dio a conocer que la exmatadora no llegó a las citaciones debido a que se encontraba fuera del país, pero la denuncia sigue en curso.

Eva Ayllón se pronuncia

El sábado 24 de agosto, Eva Ayllón se presentó en el programa ‘Sábados con Andrés’ de Andrés Hurtado. El presentador no fue ajeno a esta situación, por lo que no pudo evitar preguntarle sobre el tema. Aunque intentó mostrarse un poco alejado de la polémica, igual le consultó a la criolla.

Al respecto, por primera vez, Eva Ayllón rompió su silencio. Sin embargo, la cantante dejó en claro que no tiene nada que ver directamente con el tema y destacó que continúa trabajando con Natalia y Francisco, pues ambos son parte de su staff.

“En realidad yo no tengo nada que ver con esto. Son dos personas que quiero mucho, que trabajan conmigo de la mano. Natalia (Málaga) viendo mis asuntos y Francisco (su hijo) es mi ingeniero de sonido”, mencionó en un inicio.

Eva Ayllón rompe su silencio tras la denuncia de su hijo Francisco a Natalia Málaga

Además, resaltó que no ha cambiado su cariño por ambos, pero resaltó que un tema de adultos como este, ella no tiene por qué meterse. “A los dos los amo y este problema no tiene nada que ver conmigo. Ellos son mayores de edad y deben saber como lidian sus asuntos”, expresó muy seria sobre este tema.

En otro momento, Andrés Hurtado le consultó sobre la decisión de Francisco de denunciar formalmente a Natalia Málaga. Como se recuerda, el joven mencionó en su descargo a Día D que él le había contado a su madre sobre esta situación y lo que pensaba hacer, por lo que su progenitora le dejó en claro que podía denunciar a su amiga, si así lo consideraba necesario.

“Hablé con mi madre del tema y básicamente acordamos en que ella me dio a mi autorización de proceder como yo lo vea necesaria. Que para mí implica defenderme de manera legal”, acotó en su descargo García Ayllón

Hijo de Eva Ayllón se pronunció luego de haber denunciado a Natalia Málaga. (Foto: Captura de IG)

Sobre este tema, Eva Ayllón mencionó que no tiene nada que ver en las decisiones que tome su hijo y que mucho menos ella sea la encargada de darle permisos para denunciar o no a la exvoleibolista.

“Francisco tiene 33 años y él sabe decidir lo que tiene que hacer, no necesita tener mi permiso para nada”, comentó.