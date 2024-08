⁠El electrodoméstico que más consume energía estando apagado en los hogares peruanos

Algunos electrodomésticos pueden dejarse desconectados al momento de salir del hogar - crédito Archivo Colprensa

En los hogares peruanos, es común encontrar una variedad de electrodomésticos como lavadoras, microondas y teléfonos celulares, que forman parte de la vida diaria. Sin embargo, muchos no saben que estos dispositivos pueden seguir consumiendo energía incluso cuando no están en uso. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), algunos aparatos eléctricos continúan gastando electricidad si permanecen enchufados, aunque aparentemente estén apagados. Esto no solo afecta el consumo energético del hogar, sino también la economía familiar.

Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo en modo de espera puede representar del 5 al 10 % del consumo total de electricidad en un hogar promedio. Por ello, identificar cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen estando apagados podría ayudar a implementar mejores hábitos de ahorro energético. Descubre a continuación qué dispositivos lideran esta lista y cómo puedes reducir su impacto en tus facturas de electricidad.

¿Qué aparatos siguen consumiendo energía aun apagados?

Contrario a lo que se podría pensar, no todos los electrodomésticos dejan de consumir energía cuando están apagados. De hecho, algunos siguen utilizando una cantidad considerable de electricidad, sobre todo si están en modo “stand by”.

Los televisores apagados pero que aún están enchufados, consumen energía. (Copilot)

Por ejemplo, un televisor de pantalla convencional consume aproximadamente 2,88 voltios cuando está apagado pero enchufado, mientras que un televisor LCD gasta 1,13 voltios en la misma condición. Lo mismo ocurre con un aire acondicionado, que aunque apagado y enchufado, sigue consumiendo casi 1 vatio.

Otro caso es el cargador de teléfono celular, que si se deja enchufado sin estar cargando el dispositivo, consume alrededor de 0,26 voltios. La cafetera no se queda atrás, ya que aunque esté apagada sigue utilizando 1.14 voltios si permanece enchufada. Este consumo puede parecer insignificante pero acumulado en el tiempo y sumado a otros electrodomésticos, contribuye significativamente al gasto energético del hogar.

¿Cómo afecta el consumo energético de electrodomésticos apagados a tu factura?

El consumo de energía de los electrodomésticos apagados pero enchufados puede tener un impacto considerable en la factura de electricidad. Por ejemplo, una cocina eléctrica consume 4,21 voltios cuando está apagada pero enchufada, una computadora de escritorio 2,84 voltios y una computadora portátil 8,9 voltios en la misma situación. Además, el cargador de la notebook aún sin estar en uso consume 4.42 voltios si permanece enchufado a la corriente.

Osinergmin y aprende estrategias para mejorar la eficiencia energética y reducir costos. (Composición Infobae Perú)

El consumo en “stand by” de otros dispositivos como el módem y la impresora también contribuye al gasto total. Un módem DSL enchufado consume 1,37 voltios y una impresora en modo “stand by” gasta un promedio de 5 voltios por hora. Estos consumos pueden parecer pequeños, pero en conjunto representan una parte importante de la factura mensual de electricidad.

¿Cómo calcular el consumo energético de tus electrodomésticos?

Para saber exactamente cuánto consumen tus electrodomésticos y su impacto en tu factura, puedes hacer un cálculo sencillo.

.Por ejemplo, si tienes un televisor de 120 W que está encendido cinco horas diarias, primero convierte la potencia a kilovatios (kW) dividiendo los vatios entre 1.000. Luego, multiplique la cantidad de horas que está encendida al mes por los kW obtenidos. Esto te dará una idea clara de cuánta energía consume el televisor en un mes.

El recibo de luz es importante porque proporciona información detallada sobre el consumo de energía eléctrica y el costo correspondiente.

Este método puede aplicarse a cualquier dispositivo del hogar y así identificarás cuáles son los que más energía se consumen, incluso estando apagados. Con esta información, podrás tomar medidas más efectivas para reducir el consumo energético y, por fin, tu factura de electricidad.

¿Qué medidas puedes tomar para reducir el consumo energético?

Para un uso más eficiente de la energía, es aconsejable tomar algunas medidas simples pero efectivas.

Por ejemplo, utiliza focos ahorradores que consumen hasta un 80% menos de energía y apaga los que no utiliza. Aprovecha al máximo la luz natural y evita dejar encendidos tus dispositivos electrónicos cuando no los necesites.

Si usas una terma, préndela solo cuando la vayas a utilizar y ajusta el termostato a una temperatura adecuada, como 45 o 50 °C.

Al planchar, hazlo de una sola vez para toda la ropa y utiliza planchas de vapor para mayor eficiencia.

En el caso de la refrigeradora, evite abrirla con frecuencia, verifique que los sellos estén en buen estado y no introduzca alimentos calientes.

No solo basta con apagar los interruptores, también es necesario desenchufar los electrodomésticos que no se usan. - Alberto Ortega - Europa Press

Implementar estas prácticas puede ayudarte a reducir significativamente el consumo de energía de tu hogar, beneficiando tanto al medio ambiente como a tu bolsillo.

¿Por qué es importante desconectar los electrodomésticos cuando no se usan?

Desconectar los electrodomésticos cuando no están en uso no solo reduce el consumo energético, sino que también puede prolongar la vida útil de los dispositivos. Muchos aparatos tienen circuitos internos que pueden desgastarse con el tiempo debido al flujo constante de electricidad, incluso en modo pasivo. Además, puede mejorar la seguridad de tu hogar pues reduce el riesgo de cortocircuitos y sobrecalentamientos.

En conclusión, ser consciente del consumo de energía de tus electrodomésticos y tomar para desconectarlos puede marcar una diferencia notable tanto en tu factura eléctrica como en la conservación del medio ambiente. Con pequeños cambios en los hábitos diarios, puedes contribuir significativamente a un uso más sostenible de la energía.