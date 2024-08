Abogado de Alberto Fujimori en contra del embargo total de su pensión vitalicia para pagar reparación civil: “Sería un exceso”

Defensa legal del exmantario dio detalles de los procesos iniciados por la Procuraduría General del Estado. | Exitosa

Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, informó que la Procuraduría General del Estado (PGE) inició tres procesos de embargo contra la pensión vitalicia otorgada por el Congreso de la República, a fin de saldar la reparación civil que adeuda. En diálogo con Exitosa, el letrado cuestionó el ingreso de la solicitud. Argumentó que sería un exceso confiscar el total del monto y que buscarían llegar a un acuerdo.

“Nos han llegado tres procesos judiciales de la Procuraduría respecto a un embargo, específicamente por el pago de la reparación civil. Esto justamente nace a propósito de la pensión vitalicia que ha sido otorgada al expresidente, pero lo que no se repara es que nosotros ya habíamos solicitado mediar para llegar a un acuerdo”, detalló.

“Ni siquiera nos hemos sentado a discutir con Procuraduría y ya nos demandaron para estar incluidos en este registro nacional de deudores. Entiendo que lo que van a querer es confiscar o embargar toda la pensión, lo cual es un exceso como tal”, agregó.

Aunque la Procuraduría aún no ha emitido un comunicado oficial detallando las especificaciones del embargo ni ha respondido a las críticas realizadas por la defensa de Fujimori, es de conocimiento público que el monto que el exjefe de Estado adeuda asciende a 57 millones incluyen los intereses generados por tres sentencias: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

Congreso autorizó pensión vitalicia a Alberto Fujimori, la cual la PGE buscaría embargar. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Cabe mencionar que la excarcelación de Alberto Fujimori en diciembre de 2023, ante el indulto otorgado, no lo exime de cumplir con el pago de la reparación civil. Consultada al respecto, Keiko Fujimori expresó que aunque su padre, quien fue docente y rector en la Universidad Nacional Agraria La Molina, no tiene los recursos para pagar la totalidad de la deuda de una vez, sí tiene la intención de cumplir con la obligación.

“No, de ninguna manera [cuenta con los 57 millones], pero mi padre y su abogado, me imagino, en algún momento van a llegar a un acuerdo con la Procuraduría para que se haga una reducción de la pensión que él recibe como maestro”, dijo. “Normalmente, de acuerdo a la ley, se puede descontar hasta un 30% de la pensión que recibe como exprofesor universitario. [¿Ese porcentaje podría ser descontado hasta llegar a los 57 millones?] Bueno, por lo menos hay la voluntad”, declaró en entrevista con Beto a Saber.

En aquel momento, dicho monto no podía ser confiscado, pues ascendía a S/1.589 mensuales, la cual, según el Código Procesal Civil peruano, es inembargable si no supera las cinco unidades de referencia procesal (actualmente, unos S/2.515). No obstante, la situación habría cambiado con la suma del cuestionado beneficio otorgado por el Parlamento, el cual es de más de S/ 10 mil soles.

Primer pago de más de S/ 10 mil soles ya fue entregado

Pese a los cuestionamientos dentro y fuera del Congreso, la primera boleta de pago de la pensión vitalicia para el exdictador Alberto Fujimori ya fue emitida por el Congreso de la República el último 31 de julio del 2024. Dicho desembolso ya figura en el portal de Transparencia del Congreso de la República, como advirtió el periodista Carlos Viguria en redes sociales.

Sin embargo, el monto ascendería a S/16.300 en agosto, dado que el mes pasado se refleja un descuento de S/436 correspondiente a ESSALUD y otro recorte debido a que solo se le pagaron 20 días.