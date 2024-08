Pensión vitalicia a Alberto Fujimori: Fiscalía abre investigación preliminar por presuntas irregularidades en el trámite

| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina /AP

La pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori sigue dando de qué hablar. Fuentes de Infobae Perú confirmaron que la Fiscalía dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en el trámite. La notificación ya habría sido ingresada al Congreso de la República.

Como se recuerda, el tema generó grandes cuestionamientos al interior del Parlamento. No solo por el resultado, sino por el procedimiento, pues algunos legisladores, incluyendo a Alejandro Soto, expresidente de la entidad, argumentaban que el tema debió haber pasado por la Mesa Directiva.

“Todos teníamos conocimiento de la solicitud, así como de la del señor Pedro Castillo, pero eso va a las instancias administrativas, la cual se pronuncia si procede o no procede. […] Lo que sucede es que el ente administrativo representado por el Oficial Mayor, que es la máxima distancia administrativa del Congreso, nunca puso en conocimiento de la Mesa Directiva esa decisión. […] Nuestra competencia no es hacer el análisis y el tratamiento, pero lo lógico es que, culminada todas las etapas administrativas, se ponga a consideración de la mesa para que pueda debatirse, pero nunca se puso en conocimiento”, mencionó en entrevista con este medio.

Mesa Directiva compuesta por Alejandro Soto, Arturo Alegría, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz. | Fotocomposición: Infobae Perú

César Delgado Guembes, exoficial del Parlamento, opinó en la misma dirección. En diálogo con Pulso Informativo, recordó que en 2017 la Mesa Directiva a cargo de Luz Salgado evaluó y aprobó el retiro de beneficios al expresidente Alejandro Toledo al conocerse que Odebrecht le habría pagado sobornos. Entonces, si “respecto de beneficios de inferior jerarquía a la pensión vitalicia asume la competencia que le corresponde, la pensión vitalicia, con mayor razón, debe ser una competencia de la Mesa Directiva”, sostuvo.

“La Mesa Directiva, porque no se hace de manera inconsulta, le ha asignado al oficial mayor la tramitación de una pensión vitalicia cuya definición no le corresponde al servicio parlamentario, al director general de administración y, mucho menos, a la jefa de recursos humanos del Congreso; se trata de una prerrogativa presidencial, eso no queda en manos del servicio parlamentario”, explicó.

