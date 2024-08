Adrianzén blinda a Nicanor Boluarte durante cuatro minutos: “Pedido de prisión preventiva se ha convertido en un escarnio”

Premier Gustavo Adrianzén se pronuncia sobre la posible prisión preventiva como Nicanor Boluarte. TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció este miércoles 21 de agosto sobre la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y señaló que, en nuestro país, este tipo de solicitudes judiciales se han convertido en una “suerte de condena sin sentencia”, y donde se ordena cárcel sin acusaciones.

“Aquellos que estuvieron privados de su libertad, al último se les tiene que dar libertad por exceso. Se cumplen los plazos y yo pregunto, ¿Acaso hay acusaciones? ¿En qué se han convertido estas prisiones preventivas? en una suerte de condena sin sentencia. Es una suerte de escarnio. ‘No tengo caso, pero sí tengo la posibilidad de meterte preso por 36 meses’”, señaló el premier durante la conferencia de prensa a su salida del Consejo de Ministros, en donde se tomó más de cuatro minutos de su alocución para blindar al hermano de la mandataria.

Con diversos temas en la agenda y dejando de lado puntos más importantes que urgen en el país, Adrianzén Olaya aseguró, en esa línea, que algunos fiscales y jueces parecen haber olvidado los principios fundamentales del derecho, por lo que le preocupó que se dicten prisiones preventivas por hasta 36 meses, medida que consideró “un abuso”. “Y en este punto en concreto yo creo que se hay que invocar a jueces y a fiscales para que sean bastante más reflexivos y cautelosos”, añadió.

Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. | PJ

Consultado también por la situación del exabogado de la presidenta de la República, Mateo Castañeda, Adrianzén Olaya consideró inadmisible que algunos órganos jurisdiccionales, como la Fiscalía o al Poder Judicial, tomen con tanta ligereza, el tema de la libertad de una persona.

“Miren ustedes, en derecho, nosotros sabemos que primero es la libertad, entonces, la privación de la libertad de una persona tiene que ser la última ratio, como decimos los abogados. Cuando ya no hay ningún otro recurso, recién entonces deberías tú decidir sobre la privación de una persona”, denunció.

“Se está normalizando la prisión preventiva”

Para complementar su discurso en contra del pedido de prisión preventiva, el titular de la PCM señaló que estar privado de la libertad no es algo muy sencillo, por lo que no se debería tomar como una medida ligera. Asimismo, exhortó a las autoridades judiciales a no normalizar este tipo de sentencias para retener a los investigados.

Fotografía de archivo del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén. EFE/ Paolo Aguilar

“¿Cuál fue el pretexto que se utilizaba? ‘No, si no le dicto prisión preventiva se va a escapar y luego yo seré el culpable. Pero, ¿cómo es eso que se van a escapar? Sí, se escapan, porque las fronteras en el Perú son muy porosas y por cualquier frontera se pueden ir’. Digo, ¿acaso una ineficiencia del Estado para resguardar sus fronteras y para que por ahí no se vayan es la causa que debemos permitir y normalizar para estar dictando prisiones preventivas?”, remarcó Adrianzén.

Suspenden audiencia de prisión preventiva

El Poder Judicial suspendió este miércoles 21 de agosto la audiencia destinada a decidir sobre la prisión preventiva de Nicanor Boluarte y del abogado Mateo Castañeda. El juez Richard Concepción Carhuancho anunció que la sesión se reanudará el jueves 22 de agosto a las 11 horas, según informó el tribunal.

La audiencia, que comenzó desde la mañana, forma parte del caso ‘Los Waykis en la sombra’, en el que la Fiscalía sostiene que una presunta organización criminal, liderada por Nicanor Boluarte, habría cometido actos de intimidación y represalia contra efectivos especiales del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP).

Richard Concepción Carhuancho suspendió la sesión por caso Waykis en la Sombra. | PJ

Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte operaba de manera clandestina para inscribir al partido Ciudadanos por el Perú y brindarle apoyo político a la presidenta, quien no cuenta con una bancada en el Congreso de la República. Además, se sospecha que algunos miembros de dicho partido habrían intentado ocultar la participación de Nicanor en estas actividades, según relató el representante del Ministerio Público durante la audiencia.

El MP también argumentó que Nicanor Boluarte podría estar implicado en un caso de tráfico de influencias, no para obtener beneficios personales, sino en favor del partido Ciudadanos por el Perú, que está en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.