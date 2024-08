Feriado largo por Santa Rosa de Lima: ¿cuándo inicia y quiénes tendrán tres días libres?

El próximo viernes 30 de agosto del presente año será feriado en el Perú en homenaje a Santa Rosa de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Hasta tres días libres, para compartir con la familia, viajar, pasear, visitar el santuario en la avenida Tacna o simplemente disfrutar de la tranquilidad del hogar, tendrán miles de trabajadores por la celebración de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, y cuyo día central es el próximo viernes 30 de agosto del presente año.

De acuerdo al decreto legislativo n.º 713, en esa fecha, decretada feriado desde hace ya varios años, los trabajadores deben descansar y percibir su remuneración habitual.

La festividad, anualmente, congrega a cientos de devotos que llegan al Pozo de los Deseos para depositar su carta. Esto es una tradición que se mantiene para miles de peruanos, aunque ahora exista la posibilidad de hacerlo virtualmente. Muchos aprovechan este día libre para visitar la ‘casa’ de Santa Rosa y elevar su plegarias.

Este año no será distinto y, gracias a que este 30 de agosto caerá viernes, un gran sector de la ciudadanía podrá disfrutar de un fin de semana largo o ‘feriado largo’ (como lo llaman algunos en redes sociales). Al ser los días posteriores sábado y domingo, el grueso de trabajadores tendrá la posibilidad de tener tres días de descanso, pues normalmente, los que tienen el llamado horario de oficina, no laboran en días no hábiles.

Serán 72 horas que disfrutarán, principalmente los trabajadores del sector público, que no laboran sábados ni domingos. En el caso de los privados, algunos lo hacen medio tiempo o jornada completa, pero pueden pactar con su empleador para también sacarle provecho a ese fin de semana.

“¿Qué planes para este nuevo feriado largo? Yo haré un viajecito corto fuera de Lima, con la familia. Disfruten no todo es chamba”, escribió un internauta en una publicación que recordaba que este 30 de agosto es feriado.

El pontífice Clemente X canoniza a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, cuyo legado espiritual trasciende continentes, siendo un faro de fe y devoción en el Nuevo Mundo. (Andina)

Cabe precisar que, según la normativa vigente, netamente el 30 de agosto es feriado y no se hace referencia al día jueves 29. Hasta la fecha, el gobierno tampoco ha emitido un anuncio formal que declare a este último como tal o no laborable.

¿Cuánto me pagan si trabajo el 30 de agosto?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señaló que aquellos empleados que deban laborar ese día, ya sea por una necesidad especial de la empresa o debido a turnos rotativos, y que no reciban un día de descanso en sustitución del feriado, deben recibir una compensación económica triplicada por dicha jornada.

Según esta institución, es válido remarcar que esta remuneración está compuesta por tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, que ya está incluida en el salario mensual.

La remuneración diaria por el trabajo realizado.

Un monto adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria por la labor efectuada.

Trabajadores deberán recibir un triple pago por laborar el feriado 30 de agosto - Perú - Crédito: Composición de Infobae Perú.

Como ejemplo práctico, si un trabajador tiene una remuneración mensual de 1,025 soles, su remuneración diaria sería de 34,17 soles (1,025/30). Por trabajar en el feriado sin descanso sustituto, el empleado debería recibir 102,51 soles (34,17 x 3) por ese día.

No se considera labor en día feriado si el turno comienza en un día laborable y concluye en el feriado. Igualmente, no corresponde un pago adicional si al trabajador se le brinda un descanso sustituto en vez de pagar el feriado laborado.

Los feriados que restan del 2024

En el 2024, todavía quedan varios feriados nacionales que podrán disfrutar todos los trabajadores de país, los cuales son estos:

Agosto:

Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre:

No hay feriados en setiembre del 2024

Octubre:

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre:

Viernes 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Diciembre:

Domingo 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Miércoles 25 de diciembre: Navidad