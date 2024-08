¿El jueves 29 de agosto es feriado o día no laborable? Esto se sabe por la norma en El Peruano

El viernes 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima a nivel nacional en el Perú. (Composición: Infobae Perú)

La celebración por el día de Santa Rosa de Lima, que se desarrolla anualmente cada 30 de agosto en el país, despertó una duda razonable en cientos de miles de peruanos. Se sabe que esta fecha es un feriado a nivel nacional por disposición de la norma publicada en el diario El Peruano, pero ahora varios también se preguntan en redes sociales y la calles, si el día previo, el jueves 29, también será no laborable.

Esta fecha festiva es significativa porque conmemora a Isabel Flores de Oliva como la la primera ciudadana sudamericana en ser canonizada. Se conmemora su fallecimiento el 30 de agosto de 1617, y tiene como objetivo recordar su labor, milagros y predicaciones.

Se sabe por la vigente normativa, que ya fue oficializada en El Peruano, que netamente el 30 de agosto es feriado. En el texto no se hace referencia al día 29 ni tampoco, hasta la fecha, el gobierno ha emitido un anuncio formal que lo declare como no tal o no laborable.

¿Qué se celebra el 30 de agosto y por qué?

Anualmente, se celebra la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la Primera Santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños.

Isabel Flores nació en la Lima colonial en 1586, y era tan hermosa que le ponen el sobrenombre de ‘Rosa’. Los libros hablan que sus padres se esforzaron por educarla en la fe, inclinada a la contemplación, pero testigo de las necesidades de los que le rodean, entra como terciaria en la Orden de Predicadores.

Vivió la compasión con aquellos que le rodean, en un servicio alegre y generoso. Murió con treinta y un años en 1617.

El pontífice Clemente X canoniza a Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, cuyo legado espiritual trasciende continentes, siendo un faro de fe y devoción en el Nuevo Mundo. (Andina)

¿Cuánto me pagan si trabajo el 30 de agosto?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señaló que aquellos empleados que deban laborar ese día, ya sea por una necesidad especial de la empresa o debido a turnos rotativos, y que no reciban un día de descanso en sustitución del feriado, deben recibir una compensación económica triplicada por dicha jornada.

Según esta institución, es válido remarcar que esta remuneración está compuesta por tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, que ya está incluida en el salario mensual.

La remuneración diaria por el trabajo realizado.

Un monto adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria por la labor efectuada.

El santuario de Santa Rosa en Quives es visitado por miles de fieles en estos últimos días del mes de agosto. (Andina)

Como ejemplo práctico, si un trabajador tiene una remuneración mensual de 1,025 soles, su remuneración diaria sería de 34,17 soles (1,025/30). Por trabajar en el feriado sin descanso sustituto, el empleado debería recibir 102,51 soles (34,17 x 3) por ese día.

No se considera labor en día feriado si el turno comienza en un día laborable y concluye en el feriado. Igualmente, no corresponde un pago adicional si al trabajador se le brinda un descanso sustituto en vez de pagar el feriado laborado.

Cabe mencionar que, según el Decreto Legislativo 713, cada 30 de agosto es feriado nacional en honor a Santa Rosa de Lima, la primera mujer de América en ser canonizada por la Iglesia católica. A lo largo de su breve vida, dedicó su existencia al cuidado de los enfermos y los niños; también practicó rigurosas disciplinas ascéticas y realizó penitencias por los pecados ajenos.

Santa Rosa de Lima fue la primera mujer en aparecer en un billete de soles del BCR. La versión de 1995 es cotizada a estos precios. - Crédito Captura del BCR

¿Qué días son no laborables 2024?

Estos son los días no laborables que restan durante este 2024:

Lunes 7 de octubre del 2024

Viernes 6 de diciembre del 2024

Lunes 23 de diciembre del 2024

Martes 24 de diciembre del 2024

Lunes 30 de diciembre del 2024

Martes 31 de diciembre del 2024

Cabe destacar que la inclusión de estos días festivos busca equilibrar el tiempo de trabajo y descanso de los peruanos, así como fomentar las actividades culturales, patrióticas y recreativas entre la población.

En una fecha marcada por la devoción y la reflexión, el 30 de agosto se celebra un feriado en honor a Santa Rosa de Lima en el Perú. (Andina)

