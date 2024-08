La vida es como jugar Monopolio

El artista visitó la capital antioqueña donde pintó tres murales - crédito alecmonopoly/Instagram

Si has jugado Monopolio, esta analogía será simple. ¿Cómo ganas una partida? La única forma de ganar es invirtiendo en propiedades. Ahora bien, ¿alguna vez has ganado en Monopolio sin comprar ninguna propiedad? Creo que es imposible ganar solo pasando por la partida (Go). Esto es una representación de algo que varias personas deben cuestionarse: ¿por qué en la vida real intentamos ganar el juego del dinero cobrando nuestro salario?

Cuando tienes las reglas claras del juego es fácil entenderlo y comenzar a jugar a tu favor. Tienes que saber que hay varios aprendizajes y el principal es que nunca podrás ganar en el juego del dinero si pretendes hacerlo solo pasando por la partida. Debes comenzar a hacer que tu dinero o tus inversiones trabajen por ti.

¿Por qué no puedes ganar Monopolio solo pasando por Go? Porque los demás jugadores comprarán propiedades y tendrás mucho riesgo de caer en ellas y gastar cada vez más. En la vida real, la inflación cumple el rol de los otros jugadores. Los costos de vida, conforme pasan los años, irán subiendo porque vivimos en una economía inflacionaria donde el dinero cada vez vale menos en el tiempo y es probable que gastes más en salud, estilo de vida, familia, amigos y demás.

Ahora, quiero compartir contigo otra lección que me dejó jugar Monopolio. ¿Por qué decides jugar Monopolio? La primera respuesta puede ser el hecho de ganar, pero la realidad es que decides jugar porque quieres divertirte. Esta es una mentalidad imprescindible para diversificar fuentes de ingreso.

Para ello, debes seguir las reglas y ser íntegro con tu forma de jugar. También debes jugar con personas que compartan tus valores y con la que la pases bien. Además, uno debe aprender a tener una actitud neutral hacia el dinero. No debes odiarlo para evitar repelerlo, y no debes amarlo para no estar dispuesto a todo por él, pues eventualmente trabajarás por él. Para mí, el dinero es simplemente una herramienta que utilizo a mi favor para poder conseguir lo que me propongo y que está alineada a mis valores, principios y metas.

Cuando inviertes, independientemente de si lo haces en algo muy seguro como una cuenta de ahorros de alto rendimiento, depósitos a plazo fijo (CDT) o en cosas con mayor volatilidad como la bolsa de valores, criptomonedas, negocios, entre otros, debes saber que eso conlleva un riesgo: perder una parte o toda la inversión. Esto quiere decir que al momento de invertir pierdes, en cierta medida, el control. Uno debe invertir en algo que genere ganancias, pero, sobre todo, en algo que le permita disfrutar el proceso.

Para ello, se debe conocer los riesgos de la inversión y también ser capaz de dormir tranquilo. Es decir, no se invierte en algo que no se comprenda o genere una intranquilidad. Es por eso por lo que, para mí, el camino hacia la libertad financiera debe tomarse menos como un sacrificio que haces cada día y más como jugar Monopolio en la vida real.

Mi último libro se titula Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti: 10 lecciones para lograr tu libertad financiera y profundiza sobre estos aspectos.

Cristian Arens