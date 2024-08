Pamela López acusa a Christian Cueva de haber agredido a su hija mayor: “Ella también fue víctima”

Pamela López acusa a Christian Cueva de haber agredido a su hija mayor | América Hoy

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, ha presentado una denuncia contra el futbolista por violencia familiar. Durante su emotiva declaración en el programa ‘América Hoy’, la aún esposa del deportista no solo habló de las agresiones que ella ha sufrido, sino que también reveló que su hija mayor, Fabianne López, ha sido víctima de estos presuntos maltratos.

“Uno de los motivos por los que yo estoy aquí sentada y por lo que hago esta denuncia es justamente por ella… Ella también fue víctima de violencia psicológica por parte de Christian Cueva, es lo único que puedo decir”, declaró Pamela López, visiblemente afectada, mientras relataba la difícil situación que ha vivido en los últimos años.

La revelación dejó sin palabras a las presentadoras de ‘América Hoy’, quienes expresaron su sorpresa, ya que siempre habían tenido la impresión de que Christian Cueva trataba a Fabianne como si fuera su propia hija, a pesar de no tener lazos de sangre con ella.

Pamela López es madre de Fabianna López, quien tenía 7 años cuando inició su relación con Christian Cueva. Instagram/ pamlopsol

La abogada Rosario Sasieta también intervino en la conversación, ofreciendo más detalles sobre la situación. “Él la ha criado desde los siete años. Esta muchacha ha tenido que irse de la casa de su madre. Eso será motivo de otra denuncia, ahora estamos centradas en la violencia que ha pasado en estos últimos dos años [contra Pamela López]”, explicó la letrada, subrayando la gravedad de los hechos y la determinación de su clienta para buscar justicia.

Hijos de Christian Cueva presenciaron agresiones

Pamela López y Christian Cueva comparten tres hijos en común, todos menores de edad. Según la influencer, el actual jugador del Club Cienciano la agredió físicamente en presencia de sus hijos. Estos episodios de violencia no solo la afectaron a ella, sino que también habrían dejado una profunda huella emocional en los pequeños, quienes fueron testigos directos del maltrato.

“Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, manifestó.

Pamela López acusa a Christian Cueva de haberla agredido tanto física como psicológicamente. Captura/América Hoy

Pamela López admitió que guardó silencio por mucho tiempo, dado que Christian Cueva siempre se mostraba arrepentido. “Me mandaba flores, peluches, siempre me mandaba fotos de nuestros inicios, cuando éramos enamorados. Me decía: ¿recuerdas cuando hicimos esto? Me hacía regresar a este tiempo, me mandaba tulipanes para manipularme”, sostuvo.

El último episodio de violencia

Pamela López relató que ha sido víctima de presuntos maltratos por parte de Christian Cueva a lo largo de su relación amorosa, la cual comenzó hace más de 10 años. Sin embargo, según su testimonio, decidió denunciarlo ante la justicia peruana después de que él la agrediera físicamente en dos ocasiones recientes, luego de descubrir su rumoreado con Pamela Franco.

La esposa de Christian Cueva reveló que, tras descubrir que el padre de sus hijos seguía en contacto con Pamela Franco, lo confrontó en un edificio de Trujillo. Fue en ese momento cuando él la interceptó en el ascensor. “Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello”, relató entre lágrimas.

Pamela López presenta pruebas de las agresiones sufridas a manos de Christian Cueva. Captura/América Hoy

La abogada Rosario Sasieta indicó que, desde su perspectiva, la supuesta golpiza que Christian Cueva le dio a Pamela López constituye un intento de feminicidio. “Ella me ha dado un video, en donde se muestra a Pamela López en un ascensor y luego él [por Christian Cueva] en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”, precisó.