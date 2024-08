Pamela Franco responde tras ser cuestionada por relación con Christian Cueva: “Me voy a dar la oportunidad de ser feliz”

Pamela Franco no descarta una relación con Christian Cueva. América Hoy

Pamela Franco ha sido el centro de atención en los últimos días tras ser captada junto al futbolista Christian Cueva en Trujillo, generando un torbellino de especulaciones sobre un posible romance entre la pareja. La artista llegó a Huamachuco para presentarse en un evento, donde el popular ‘Aladino’ era el padrino. Este hecho mantuvo expectante al público y a la prensa.

Después de su concierto y una ardúa persecusión de la prensa en la Ciudad de la primavera, Pamela Franco llegó al aeropuerto limeño para enrumbar a Arequipa, lugar donde presentaría su show. En el interín, la prensa no tardó en abordar a la cantante con el fin de obtener alguna declaración sobre su relación con el jugador de la selección peruana. “No voy a contestar nada”, indicó la cantante en un principio.

La cumbiambera y exintegrante del grupo Alma Bella fue consultada por la reportera del programa ‘América Hoy’ sobre si se daría una oportunidad con el futbolista. Ante la pregunta, la artista sorprendió al no negar la posibilidad de iniciar una nueva relación amorosa con Christian Cueva.

“Yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz siempre”, dijo tajantemente. Aunque no confirmó ni desmintió los rumores de un romance, sus palabras dejaron en claro que está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor y no descarta al futbolista como candidato, alimentando aún más las especulaciones sobre la cercanía entre las polémicas figuras.

Consultada por qué no confirma su romance con el popular ‘Aladino’, Pamela Franco señaló que no tiene la intención de referirse al tema. “¿Y si no quiero hablar, tampoco me pueden obligar, es mi vida, ¿o tengo la obligación?”, preguntó la expareja de Christian Domínguez.

Además, recalcó que no le importa los rumores que se tejen sobre ella y el futbolista. “Igual, hablen, no tengo nada que decir de nadie”, acotó bastante fastidiada. En otro momento, no dudó en responder sobre el posible fichaje del futbolista al club César Vallejo. “En temas laborales se le desea el bien a todo el mundo”, sentenció.

Pamela Franco dejó en claro que siempre se dará una oportunidad en el amor cuando le preguntaron por Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Pamela Franco y Christian Cueva en Trujillo

Este cruce de caminos entre Pamela Franco y Christian Cueva en Huamachuco no pasó desapercibido por la prensa, especialmente porque ambos personajes han sido protagonistas de controversias amorosas en el pasado. El futbolista y la cantante tuvieron una relación extramatrimonial en el 2018. La presencia de Christian Domínguez, expareja de la cumbiambera, en el mismo evento, solo añadió más leña al fuego, convirtiendo la situación en un tema de interés para el público y los medios.

Hasta el momento, ni Franco ni Cueva han confirmado oficialmente su relación, pero las declaraciones de la cantante dejan abierta la posibilidad de que entre ellos pueda surgir algo más que una simple amistad, si es que ya no la hay. Para Magaly Medina, la pareja ya revivió su romance desde hace mucho tiempo.

“¡Hace rato que han revivido su relación tramposa!”, fue la dura expresión de la conductora de ATV.

Magaly Medina explota contra Christian Cueva por amenazas

En la reciente edición del programa Magaly TV La Firme, emitida el jueves 15 de agosto, Magaly Medina responsabilizó a Christian Cueva de las amenazas de muerte que vienen recibiendo sus reporteros Gianfranco Pérez y Natalie Julca.

La situación ha generado preocupación no solo en el equipo de Magaly Medina, sino también en las familias de los periodistas, quienes temen por sus vidas. En los mensajes de los delincuentes se puede leer insultos de fuerte calibre.

“Ayer (14 de agosto), después del programa, mi reportera Natalie Julca ha sido cruelmente y salvajemente amenazada, ella y a su familia, de matarla, quemarla, asesinarla, violarla y de matar, quemar y destrozar a sus padres. Eso es un acoso que no podemos permitir porque sabemos que viene del entorno de Christian Cueva”, dijo Magaly Medina bastante indignada.

La presentadora pidió a las autoridades que investiguen la situación. Asimismo, señaló que no se quedarán de brazos cruzados, y advirtió que sus periodistas ya hicieron la denuncia correspondiente ante la justicia.

Las escalofríantes amenazas que recibieron los reporteros de Magaly Medina. Magaly TV La Firme