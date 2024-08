Gianella Marquina reflexiona luego de polémico audio irreproducible de Melissa Klug a Samahara Lobatón. (Captura: @Gianella)

En medio de una tormenta mediática que involucra a la conocida empresaria Melissa Klug tras la reciente controversia que se desató por la filtración de un audio en el que la expareja de Jefferson Farfán arremete contra su hija Samahara Lobatón, generando una nueva ola de especulaciones y críticas.

Mientras el audio que ha confirmado Melissa fue para su hija Samahara, y se convierte en el centro de debate, su hija mayor, Gianella Marquina, ha captado la atención con un mensaje profundo y personal en sus redes sociales. La influencer ha decidido reflexionar públicamente sobre el paso del tiempo y las lecciones familiares, ofreciendo un contraste significativo con la tensión que rodea a su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada de profesión publicó una serie de mensajes que, aunque no directamente dirigidos a la situación actual, parecen resonar con el contexto en el que su familia se encuentra. En una de sus publicaciones, compartió una imagen con el texto:

Gianella Marquina reflexiona luego de polémico audio irreproducible de Melissa Klug a Samahara Lobatón. (Captura: @Gianella)

“¿Qué haces cuando ya no puedes más?”, seguido de la respuesta: “Yo siempre puedo, perro”. Este mensaje, con un tono de resiliencia y fortaleza, parece ser una declaración de su determinación personal a pesar de las adversidades que estaría pasando la modelo.

Además, la recién egresada compartió otra imagen en sus historias de Instagram en la que se muestra reflexionando sobre su vida, con un comentario que destacaba el impacto del paso del tiempo, y que muchos de sus seguidores consideran que sería un mensaje para su hermana menor.

“Yo analizando cómo pasé de tener 16 a 24 años”, escribió, recordando las palabras de su abuela que le habían dicho que los años pasarían volando. “Nunca me voy a olvidar cuando mi abuela me dijo cuando recién cumplí 15, ‘ahora vas a ver que los años se te van a pasar volando’. Dicho y hecho”, reflexionó la joven influencer.

Gianella Marquina reflexiona luego de polémico audio irreproducible de Melissa Klug a Samahara Lobatón. (Captura: @Gianella)

¿Qué dijo Melissa Klug en el audio?

Hace poco, Melissa Klug rompió su silencio en una entrevista para un medio conocido, donde explicó el contexto del audio filtrado. La popular ‘Blanca de Chucuito’ confirmó que la reprimenda en el audio estaba dirigida a Samahara, quien había asistido a la inauguración de una discoteca sin el permiso de su madre. Según la empresaria, la acción de la exchica reality era inaceptable y la reacción de ella estaba motivada por su deseo de corregirla.

“Es tan bajo Jefferson que ha mandado el audio cuando le dije su vida a Samahara porque se fue a la inauguración del búnker, a la fiesta, con Ivanna (Yturbe) y el Zorro (Zupe) sin mi permiso. ¿Qué madre no carajea a su hija cuando comete ese tipo de comportamientos? Sí corregí a mi hija con ‘ajos y cebollas’ fue porque a mí me costó criarla, ni él ni nadie me dio un sol y me ayudó a criarlas así que evite meter a mis hijas en este tema que solo le compete a él”, declaró Klug, defendiendo su postura y su derecho a disciplinar a sus hijas.

Como se recuerda, el audio, que se hizo público gracias a la revelación de Janet Barboza en ‘América Hoy’, muestra a Melissa Klug expresando un fuerte reproche hacia su hija Samahara Lobatón, quien, según el audio, asistió a una fiesta sin el permiso de su madre.

Revelan que existe audio en el que Melissa Klug maltrata a una de sus hijas mayores. (Foto: Captura de IG)