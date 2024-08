Las pruebas de Pamela López contra Christian Cueva: imágenes confirman episodio violento en Trujillo

Pamela López presentó sus pruebas contra Christian Cueva | Latina Noticias

Tras anunciar en el programa ‘América Hoy’ que había demandado a Christian Cueva por violencia familiar, Pamela López convocó a diversos medios de comunicación para presentar pruebas de la agresión física que sufrió a manos del futbolista. En las imágenes difundidas, se observa al deportista agrediéndola dentro de un edificio en Trujillo.

Según relató Pamela López, este episodio violento ocurrió la madrugada del 1 de enero, luego de percatarse que el deportista se había comunicado mediante WhatsApp con la cantante de cumbia Pamela Franco. Al reclamarle por su vínculo sentimental, Christian Cueva—aparentemente bajo los efectos del alcohol— reaccionó de forma iracunda.

En los dos videos presentados, grabados por las cámaras de seguridad del edificio, se ve a Pamela López entrando en un ascensor después de una fuerte discusión. En ese instante, Christian Cueva la sigue y ella le suplica: “Retírate”. Sin embargo, el futbolista ignora su pedido y comienza a forcejear con ella.

Christian Cueva forcejeando con Pamela López dentro de un ascensor.

Los gritos de Pamela López alertaron a una tercera persona, quien se acercó a la pareja para calmar la situación. “¿Estás bien?”, le preguntó. Mientras tanto, el jugador del Club Cienciano se retiró del lugar, dejando a la madre de sus hijos llorando desconsoladamente.

En un segundo video, se observa a Christian Cueva jalando violentamente del cabello a la madre de sus hijos. Tras este forcejeo, en el que Pamela López intenta liberarse de su atacante, el futbolista finalmente se separa de ella y abandona el edificio.

Según Pamela López, Christian Cueva enfureció porque descubrió que se comunicaba con Pamela Franco.

Luego de hacer públicas las imágenes, Pamela López se mostró firme en su denuncia. “Hay muchas mujeres en el Perú que callan al igual que yo, por muchos años, porque estamos manipuladas, estamos sometidas a un maltrato psicológico. Nunca es tarde, siempre se puede denunciar y no callar por vergüenza”.

Pamela López revela más episodios de agresión

Durante la conferencia, Pamela López denunció que Christian Cueva la agredió físicamente por segunda vez, un acto que ocurrió el día de su cumpleaños. “Estaba en una discoteca”, mencionó la influencer, sin entrar en mayores detalles. No obstante, subrayó que su círculo cercano estaba al tanto de estas agresiones. “Era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a hablar”.

“Nosotros llevábamos una relación de 13 años. Los 13 años fueron maltratos físicos y psicológicos [...] Pero él siempre me tocaba el tema de mis hijos, que estaban pequeños y que si veían todo esto, les podía afectar. La manipulación venía por el tema de mis hijos”, agregó.

Pamela López presenta pruebas de las agresiones sufridas a manos de Christian Cueva. Captura/América Hoy

Christian Cueva ignoró acusaciones

Mientras Pamela López declaraba en ‘América Hoy’, Christian Cueva era presentado en simultáneo como jugador oficial del Club Cienciano. Durante la rueda de prensa, el deportista fue consultado por sus “problemas extrafutbolísticos”, en referencia a la denuncia por violencia familiar que enfrenta. Al respecto, únicamente se limitó a responder:

“Solo puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya ni en la de nadie. Lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo y con mi trabajo”.

El refuerzo del 'papá' indicó que no se mete en la vida de nadie y solo se preocupa en volver a ser feliz. | VIDEO: Cienciano

Al cierre de la conferencia, Christian Cueva afirmó que ignoraba cualquier situación extradeportiva que lo involucrara: “La verdad de esos temas ya no hablo. No digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios”.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, existen varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100 ofrece un servicio gratuito y confidencial, proporcionando información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otra opción es acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes de violencia, incluyendo asesoría legal, apoyo emocional y social. Estos centros operan a nivel nacional, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., mientras que los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Para más información, se puede llamar al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección para las víctimas de violencia de género. Además, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.