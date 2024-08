Fiscal Juan Carlos Villena responde al ministro del Interior: “Preferimos ser considerados enemigos a amigos del Ejecutivo”

Fiscal de la Nación respondió a ministro del Interior.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, expresó su “indignación” ante las declaraciones vertidas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien cuestionó el desempeño de su institución y los calificó de “enemigos en algunas ocasiones”. El titular del Ministerio Público mencionó que la oposición por parte del responsable del Mininter inició ante el inicio de diligencias en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

“Esta investigación se ha notificado recientemente, los últimos días del mes de julio. Y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público”, expresó Villena en diálogo con RPP. Además, señaló que se encuentra indignado por las últimas declaraciones de Santiváñez, negando rotundamente las acusaciones por parte del ministro.

“No es cierto lo que dice y tenemos los informes correspondientes”, mencionó e indicó que actúan conforme a la ley en las diligencias ejecutadas junto con la Policía Nacional de Perú (PNP). Además, dejó en claro que investigar a altos funcionarios es una obligación constitucional del Ministerio Público “y así lo estamos haciendo”, enfatizó.

Como se recuerda, las declaraciones de Villena son una respuesta directa a los cuestionamientos que Santiváñez realizó el jueves, cuando manifestó su preocupación por la actuación de la fiscalía en ciertas actividades. “Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, declaró.

Fiscales superiores respaldaron a fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, en una sesión extraordinaria celebrada el 16 de agosto de 2024, emitió un pronunciamiento institucional donde mostraron su descontento ante las afirmaciones del ministro del Interior. Los fiscales expresaron un total rechazo y exigieron respeto para el Ministerio Público, institución encargada de la persecución del delito y la defensa de la sociedad, según la Constitución Política del Estado.

El pronunciamiento enfatizó que las declaraciones del ministro del Interior agravan las relaciones interinstitucionales, afectando el respeto a la autonomía y dignidad del Ministerio Público. Subrayaron que estas expresiones no contribuyen a mantener las necesarias relaciones en un Estado Constitucional de Derecho, especialmente considerando la coordinación fluida que existe entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

“Respaldamos las declaraciones públicas que, sobre el particular, ha realizado el señor Fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana”, escribieron y enfatizaron la importancia de mantener un clima de respeto mutuo y consideración entre todas las autoridades del Estado para desempeñar los diversos roles conforme al ordenamiento jurídico.

Asimismo, reiteraron el compromiso del Ministerio Público y sus integrantes de seguir actuando en estricto cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes, con una clara vocación de servicio a la ciudadanía.

Ministro de Salud también cuestionó a la Fiscalía

En diálogo con Infobae Perú, el ministro de Salud de Perú, César Vásquez, también cuestionó al Ministerio Público ante la demora en el inicio de una investigación preliminar contra las empresas farmacéuticas involucradas en prácticas colusorias que habrían provocado el desabastecimiento de medicamentos en el Ministerio de Salud (Minsa) y en la Seguridad Social de Salud (EsSalud).

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un club de la medicina o cartel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos, no hay ningún comunicado al respecto,” declaró Vásquez.

Para el titular del Minsa, estas acciones sugieren la existencia de un “poder oscuro” por parte de las cadenas de farmacéuticas y laboratorios en Perú. Se sospecha que estas entidades habrían formado una red criminal para coludirse y desabastecer de medicinas con el objetivo de presionar a las autoridades y obtener beneficios en licitaciones públicas. “Así como hubo un Club de la Construcción que hacía lo que quería en el Ministerio de Transportes, hay un Club de la Medicina que quiere hacer lo mismo en el sector salud y es algo que no se puede permitir, porque los afectados son los más necesitas, la población que acude a hospitales. Para acabar con la corrupción y denunciar estas irregularidades tengo el respaldo de la presidenta Dina Boluarte,” subrayó el ministro.