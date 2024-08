Ministros del Interior y de Salud contra Fiscalía: Juan José Santiváñez opinó que institución está “podrida” y César Vásquez señaló que solo investigan políticos

Ministro Juan José Santiváñez señaló que parece que Ministerio Público actúa como enemigo de la Policía Nacional. (Exitosa)

En los últimos días, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el ministro de Salud, César Vásquez, han criticado la labor del Ministerio Público. En entrevista con RPP, el titular del sector Interior señaló que esta entidad se encuentra “podrida” y que a veces actúa como si fuese enemiga de la Policía Nacional del Perú (PNP). En tanto, el titular del sector Salud indicó que los fiscales se dedican a investigar políticos, pero no a los grandes laboratorios que operan en el Perú.

Para justificar su crítica, Santiváñez puso como ejemplo el rescate de un empresario en el distrito limeño de Los Olivos. Comunicó que en el lugar de los hechos no se hicieron presentes los fiscales, quienes argumentaron que no correspondía a su jurisdicción y decidieron no participar.

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, comentó.

También mencionó un incidente de hace tres días, cuando 16 personas con órdenes de detención fueron capturadas en un operativo. Según el ministro, un fiscal presentó una denuncia contra los policías por divulgar los nombres de los detenidos.

“Teníamos que exigir que la Fiscalía vaya en protección de la ciudadanía para requerir el levantamiento de actas y ahora vaya a Dios a saber si va a requerir solución”, afirmó en entrevista con Exitosa.

Juan José Santiváñez y César Vásquez cuestionaron la labor fiscal. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Al igual que este ministro, el ministro de Salud, César Vásquez, dio comentarios negativos hacia el Ministerio Público. Luego de que se denunció la existencia del ‘Cártel de los laboratorios’, la alta autoridad pidió que se inicie una investigación preliminar contra las empresas farmacéuticas involucradas en prácticas delictivas. Como se sabe, buscarían desabastecer de medicamentos al Minsa y al Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un club de la medicina o cartel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos, no hay ningún comunicado al respecto”, respondió en entrevista con Infobae Perú.

Según el titular del Ministerio de Salud, es evidente la existencia de un poder ejercido por cadenas farmacéuticas y laboratorios en Perú. Se sospecha que estas entidades han formado una red criminal para coludirse y causar el desabastecimiento de medicamentos en el país, con el objetivo de presionar a los ministros en funciones y obtener beneficios en licitaciones.

Titular del Minsa cuestionó el accionar del Ministerio Público ante al inicio de investigaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En este contexto, afirmó que el Minsa está proporcionando informes al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para apoyar las investigaciones en curso sobre el tema.

Por otra parte, el ministro de Salud señaló que estas empresas buscan impedir que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realice compras a gran escala, limitando la adquisición de medicamentos básicos a solo un 10 o 15%. Esto permitiría a los laboratorios participar en compras directas de los hospitales.

“Actualmente, tenemos un 86.7% de disponibilidad de medicamentos y, respecto a Cenares, apuntamos a un 70% de las compras totales. Solo espero que ahora no salgan exministros u operadores políticos de los laboratorios, porque eso es la sensación que se tiene, a cuestionar esta gestión que trabaja a favor de los millones de peruanos”, precisó.