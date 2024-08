Crimen organizado detrás del asesinato a dos líderes sindicales del gremio de construcción civil en Lima

Dirigente de construcción civil es asesinado por sicarios luego de varias amenazas. ATV

La violencia e inseguridad amenaza a los sindicatos en Perú. En menos de 24 horas, dos dirigentes del gremio de construcción civil fueron asesinados en Lima. Según informó la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), los trágicos eventos ocurrieron en La Victoria y San Juan de Miraflores.

El primer asesinato tuvo lugar este jueves en el distrito de La Victoria, cuando Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, fue acribillado por un sujeto a la salida de una reunión sindical.

Las cámaras de seguridad captaron a Cárdenas dirigiéndose a su vehículo cuando un hombre armado se le acercó y le disparó varias veces. El atacante huyó en una motocicleta conducida por un cómplice, no sin antes tropezar y sufrir una lesión en el tobillo, como detalló el comunicado de la FTCCP.

No pasó ni un día, cuando Américo Román Camilo Gonzales Palomino, fundador de Trabajadores de Construcción Civil del Cono Sur y del Sindicato ‘Hubert Lanssiers Dirix’, fue asesinado en San Juan de Miraflores mientras se dirigía al mercado en su motocicleta.

Líderes sindicales de los trabajadores en consrucción civil son asesinados en Lima

Según las grabaciones, Gonzales Palomino fue interceptado y atacado por delincuentes que le dispararon antes de huir. A pesar de los esfuerzos de los presentes, murió al llegar al Hospital María Auxiliadora.

La congresista Sigrid Bazán, de la bancada Bloque Democrático Popular, ha solicitado inmediata instalación de una mesa de trabajo permanente entre los ministerios de Trabajo, Justicia e Interior para proteger la vida y la integridad de los dirigentes sindicales. Bazán destacó en un comunicado: “Solicitamos acciones concretas que pongan fin y prevengan estos terribles hechos”.

El colectivo de obreros del andamio expresó su dolor y demandó justicia para sus compañeros, pidiendo sanciones severas para los responsables de estos crímenes. Según registros de la FTCCP, desde 2011 han sido asesinados 24 dirigentes sindicales, lo que denota una preocupante escalada de violencia y represión contra los líderes de la construcción civil en Perú.

Crimen en La Victoria: Asesinan a secretario de sindicato de Construcción Civil| Latina Noticias

La muerte de Cárdenas y Gonzales Palomino no pasó desapercibida para la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ni para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (SNI), cuyos representantes condenaron los asesinatos y exigieron a las autoridades que frenen la ola de violencia en el país. En palabras de un representante de la SNI, “el país no se nos puede ir de las manos, el miedo no nos puede ganar”.

Además, grupos sindicales y familiares de las víctimas han señalado la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y propuestas concretas para garantizar la protección de los dirigentes sindicales, especialmente tras recibir constantes amenazas debido a proyectos de infraestructura en disputa, como las “escuelas del bicentenario” en San Juan de Lurigancho.

En suma, la violencia mortal que afecta al gremio de construcción civil en Perú no solo resalta la inseguridad que impera, sino también subraya la urgencia de implementar mecanismos efectivos de protección y justicia para quienes lideran y defienden los derechos laborales en el país.

Ministerio del Interior se pronuncia por crimen en La Victoria

Presentan proyecto de ley para gremios laborales

El congresista Edgard Reymundo Mercado ha presentado el proyecto de ley 8576 en Perú, cuya finalidad es derogar el artículo 28 de la Ley 32103. Este artículo ha sido señalado por limitar mejoras económicas a los trabajadores y afectando la autonomía de las organizaciones sindicales. Según el congresista, la derogatoria busca proteger el derecho a la negociación colectiva descentralizada por ámbito territorial, entidad pública o cualquier otro que las organizaciones sindicales consideren conveniente.

Reymundo Mercado ha indicado que la permanencia del artículo 28 es extremadamente perjudicial para los servidores públicos, ya que socava uno de los derechos más democráticos: el de la negociación colectiva. Este derecho permite un consenso entre empleadores y trabajadores para alcanzar mejoras remunerativas y condiciones laborales más favorables. El legislador destacó que este tipo de negociación es una construcción democrática nacida del derecho del trabajo, materializada a través de convenios colectivos entre la representación de los empleados y los empleadores.

Distintos gremios laborales han anunciado medidas de fuerza y movilizaciones en protesta por esta normativa. El legislador expresó su respaldo a estas acciones, argumentando que la norma atenta contra los derechos laborales.