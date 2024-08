Melissa Klug confronta a Jefferson Farfán por publicar fotografía con su hijo: “Pobrecito, no madura”

Melissa Klug confronta a Jefferson Farfán por publicar fotografía con su hijo. 'América Hoy'.

Los conflictos entre Melissa Klug y Jefferson Farfán no tienen cuando acabar. Esta vez, Melissa arremetió contra Jefferson y esta vez por publicar una fotografía en redes sociales junto a su hijo mayor en medio de la dispuesta legal que ambos tienen en el Poder Judicial.

La imagen, que muestra a Farfán disfrutando de una tarde de fútbol con su hijo y amigos, fue acompañada de la frase: “Conexión, respeto, felicidad, lealtad”. Muchos interpretaron la publicación como un intento del futbolista por demostrar que mantiene una buena relación con su hijo, a pesar de las denuncias previas de Klug por presunta violencia psicológica contra el menor.

Esto alteró sumamente a Melissa Klug, quien no se quedó callada y lo tildó de “inmaduro” a pesar de sus 40 años. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, la empresaria chalaca criticó a su expareja, señalando que este utiliza a su hijo para proyectar una imagen de armonía familiar.

“Pobrecito, 40 años y ni porque tiene hijos madura! Cómo utiliza a su hijo para decir ‘todo está bien’. Espero que sus exámenes psicológicos no hayan sido pagados también y los lleve para que sane sus traumas de infancia y no les siga haciendo más daño psicológico a sus hijos”, escribió en un mensaje con la producción del programa de GV Producciones.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ finalizó su declaración deseando que Farfán continúe compartiendo más momentos de calidad con sus hijos, pero hizo evidente su preocupación por el bienestar emocional de los menores en medio de la tensa relación entre ambos padres. “Que Diosito lo siga bendiciendo para que siga compartiendo más tiempo y momentos lindos con sus hijos”, terminó.

Melissa Klug y el contundente mensaje que le envió a Jefferson Farfán por publicar fotografía con su hijo. América Hoy

¿Qué pasó entre Melissa Klug y Jefferson Farfán?

Este abril del 2024, Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por supuesto maltrato psicológico contra el hijo mayor que tienen en común. De acuerdo a la acusación de la popular ‘Blanca de Chucuito’ que fue expuesto en el programa de Magaly Medina, el exfutbolista habría dejado a su hijo solo en su casa y hasta no habría querido recibirlo.

Aseguraba que el menor volvió al hogar que comparte con su madre al día siguiente en horas de la mañana, sin haber desayunado, e incluso mencionó que Jefferson no había regresado a su casa.

“Ella refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo: «¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas». Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años... Su menor hijo retornó a su domicilio al día siguiente, refiriendo lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a su casa”, leyó la popular ‘Urraca’ en su programa.

Melissa Klug se enfrenta a Jefferson Farfán por publicar fotografía con su hijo. Instagram

Ante esta acusación, el 7 de agosto, la Corte Superior de Justicia dio a conocer su decisión y rechazó las medidas de protección que solicitó Melissa Klug contra Jeffeson Farfán sobre su hijo.

“Revoca la resolución número 3 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por este órgano Jurisdiccional y reformándola, se declara, no ha lugar al dictado de medida de protección en contra de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, a favor del menor”, expresa el documento en un inicio.

Tras ello, expresa claramente que este proceso legal quedará archivado definitivamente, dejando sin efecto la acusación de Klug contra su exconviviente. “A lo remitido, téngase presente, en consecuencia, archívese definitivamente el presente proceso y remitir al archivo central de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Notifíquese a las partes procesales”, sentencia el escrito.

Ante ello, Jefferson Farfán se ha mantenido al margen y ha querido pronunciarse acerca de sus problemas personales, pero siendo un personaje público que está expuesto a todo tipo de críticas, cada publicación que realiza en sus redes sociales se toma como un pronunciamiento.

El proceso de la ‘Blanca de Chucuito’ contra el padre de sus hijos quedó desestimado luego de la apelación del exfutbolista | Willax