Indecopi desmiente a ‘Hablando Huevadas’ y exige pruebas de sus acusaciones de soborno para registrar su marca. (Captura: x)

La entidad Indecopi ha respondido enérgicamente a las recientes declaraciones de los comediantes Jorge Luna, Ricardo Mendoza y Cathy Sáenz, integrantes del popular programa digital Hablando Huevadas. Todo esto, luego que el equipo afirmaron que se les había solicitado un pago para facilitar el registro de la marca de su espectáculo, lo que desató una rápida reacción por parte del organismo público.

A través de un comunicado oficial en X, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y afirmando que carecen de cualquier tipo de evidencia.

“Indecopi rechaza enérgicamente las afirmaciones vertidas en un programa que se difunde en el entorno digital, sin la presentación de evidencia alguna, relacionadas con el intercambio de un pago indebido para permitir el registro de una marca”, se lee en el documento.

¿Qué dijeron Ricardo Mendoza, Jorge Luna y Cathy Sáenz?

Las acusaciones de Luna y Mendoza, quienes detallaron en su programa que les ofrecieron resolver el registro de la marca Hablando Huevadas a cambio de un pago, generaron gran controversia. “Nos lo han ofrecido mil veces. A mí me han dicho yo te lo resuelvo; pero son 20, ¿ok? Dos para mí, dos para este, 10 para el otro, y el de trámites que es menos”, afirmó Mendoza, sugiriendo la existencia de un supuesto esquema de corrupción dentro de la institución.

Jorge Luna, por su parte, criticó la actitud de los funcionarios, insinuando que la falta de aprobación de su solicitud se debe a una supuesta doble moral. “De verdad no nos dan porque son unos cucufatos de m...; solo que su moral se les olvida si es que pagas”, expresó el comediante.

Sáenz también se sumó a las denuncias, señalando que conoce detalles sobre quiénes habrían solicitado el pago y cómo se repartiría. “Sé que ustedes tienen las pruebas del momento en que les han pedido la plata, sabemos quién les ha pedido, sabemos para quiénes iría la repartición”, declaró Sáenz, dejando entrever que los comediantes cuentan con evidencia que podría comprometer a los implicados.

⁠'Hablando Huevadas’, el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza que rompe todos los récords y deja millonarias ganancias. YouTube.

Indecopi tomará acciones legales

En respuesta, Indecopi anunció que analizará el contenido del video y que tomará las acciones legales correspondientes. Además, la institución exigió a los conductores de Hablando Huevadas que presenten las pruebas y la información que sustente sus acusaciones.

El comunicado subraya el compromiso de entidad gubernamental con la transparencia y la legalidad en todos sus procesos, rechazando cualquier intento de desprestigio sin fundamentos.

Indecopi rechazó la inscripción del nombre del programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Hablando Huevadas / Andina

