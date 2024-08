Magaly Medina condena a Indecopi por rechazar registro de marca ‘Hablando Huevadas’: “Es una expresión popular”

Magaly Medina condena rechazo del registro de marca: “Es una expresión popular”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina usó la parte final de su espacio para expresar su indignación por la decisión de Indecopi de rechazar el registro de la marca ‘Hablando Huevadas’, el popular canal de YouTube conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

La figura de ATV criticó duramente la medida, calificándola de “extrema e injusta”, durante el episodio del 7 de agosto de Magaly TV La Firme. Según se informó, la entidad decidió no registrar la marca Hablando Huevadas porque considera la palabra una grosería.

“Ellos fueron a inscribir el nombre de su programa, Hablando Huevadas, sin embargo el Indecopi, no sé por qué, les ha negado esta inscripción cuando creo que el Indecopi lo que tendría que hacer es aceptar que los emprendedores como ellos registren y estén protegidos legalmente de cualquier tipo de pirateo”, sostuvo la comunicadora.

Ante ello, Medina explicó que ‘Hablando Huevadas’ se ha consolidado como un canal exitoso con una gran cantidad de seguidores y suscriptores desde la pandemia. “Ellos disfrutan en su canal de YouTube de una gran teleaudiencia, de muchísimos seguidores que los siguen semana a semana, día a día en las cosas que hacen”, comentó en un inicio indignada.

La popular ‘urraca’ argumentó que Indecopi debería apoyar a los emprendedores como ellos, permitiéndoles registrar y proteger legalmente su marca contra cualquier tipo de piratería. “Indecopi debería aceptar que los emprendedores registren y estén protegidos legalmente. A ellos no se les está permitiendo un nombre que crearon. No les gustará el nombre, les parecerá atrevido, pero no tiene nada que ver con que ellos quieran inscribir su nombre. La expresión es grosera, pero ya está aceptada por la población, como una frase que se toman con sentido del humor”, añadió Magaly Medina.

La periodista subrayó que, aunque el nombre del canal pueda parecer controvertido para algunos, se trata de una expresión popular que ha logrado resonar con una amplia audiencia, destacando la importancia de reconocer y proteger legalmente este tipo de iniciativas populares.

“Creo que es una medida extrema porque a ellos no les interesa si esto es o no grosera, el público ha entendido que eso es lo que ellos quieren ver. No les podemos inventar otro nombre porque a nosotros nos parece grosero. Es una expresión popular y todas aquellas expresiones populares a la larga terminan perteneciendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nuestro lenguaje es un lenguaje vivo”, aseveró.

“En Indecopi deberían consultar a un experto en el idioma español y hacer una llamada a la RAE para que les den una asesoría. Me parece sumamente injusto que no se inscriba un nombre que muchísimo público acepta, del que se habla todos los días en los medios. Un poquito más de abrir la mente, el mundo es ancho y ajeno, no es una aldea, el mundo es una aldea global”, finalizó Magaly Medina.

¿Cómo Registrar tu Marca en Indecopi?

Registrar tu marca en Indecopi es un proceso esencial para proteger legalmente tu negocio y asegurar que tu identidad comercial esté resguardada. A continuación, te explicamos los pasos clave para realizar este trámite de manera sencilla y efectiva.

1. Definición y Clasificación de Productos o Servicios: Antes de iniciar el registro, es importante definir y clasificar los productos o servicios que tu marca representará. Puedes hacerlo consultando la guía digital proporcionada por Indecopi, disponible aquí.

2. Consulta de Disponibilidad de la Marca: Antes de presentar tu solicitud, verifica que tu marca esté disponible. Esto evitará problemas legales en el futuro y asegurará que tu nombre sea único. Realiza la consulta a través de este enlace.

3. Presentación de la Solicitud en Línea: Una vez que tengas toda la información lista, puedes presentar tu solicitud en línea. El proceso es sencillo y se realiza a través de la plataforma de Indecopi, a la que puedes acceder aquí.

Costos y Vigencia: El costo de registrar tu marca es de S/ 534.99. Una vez registrada, la marca tendrá una vigencia de 10 años, tras los cuales podrás renovarla por un costo de S/ 240 si realizas el trámite de manera presencial, o S/ 216 si optas por el proceso virtual.

Contacto para Más Información: Si necesitas más detalles o asistencia, puedes contactar a Indecopi directamente enviando un correo a: registratumarca@indecopi.gob.pe.

Registrar tu marca es un paso fundamental para proteger tu negocio y asegurar que tu identidad comercial esté segura por los próximos 10 años.

