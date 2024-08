Jorge Luna y Ricardo Mendoza invitan a Magaly Medina a show en Madison Square Garden con boleto incluido. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición del 12 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia al recibir en vivo una invitación especial de parte de los integrantes de ‘Hablando Huevadas’ Jorge Luna y Ricardo Mendoza para su show en el Madison Square Garden de Nueva York del próximo 13 de setiembre.

El gesto incluyó un ramo de rosas con girasoles, y un ticket a su nombre de ida y vuelta en bus en clase ejecutiva, lo cual provocó una mezcla de sorpresa y gratitud en Medina. “Esto es lo que me ha llegado de los ahijados de ‘Hablando Huevadas’, de verdad les agradezco, lindas las flores, lindas las rosas, no son como las que se manda a sí misma Pamela López, rosaditas, pero me han mandado algo acá”, dijo en un inicio sorprendida.

“El ticket, el ticket a mi nombre...”, comentó la conductora mientras mostraba el presente recibido. Aunque inicialmente mostró dudas sobre la naturaleza del ticket, pronto reveló que se trataba de una invitación para asistir al show especial que el dúo cómico realizará en el emblemático Madison Square Garden en Nueva York, un logro que Medina destacó como “algo que seguramente ellos, como lo dijo Jorge Luna, ni en sueños habían pensado”.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Pero además vamos a ver que me han mandado. No es necesario, de verdad, las cosas que digo de corazón no necesito que me las agradezcan, así como las críticas que también hago de este llega del corazón y la mente, tampoco necesito que me las respondan. Pero un pasaje en business para Nueva York...”, comentó.

Sin embargo, la figura de ATV confesó que, aunque agradecía el gesto, no podría asistir debido a compromisos laborales. “Un pasaje en business para Nueva York... pero como yo no voy a poder ir porque nosotros acá chambeamos, voy a mandar a uno de los chicos que sí me gustaría que vayan y que estén en ese momento histórico”, anunció la conductora, demostrando su apoyo y respeto por el trabajo del dúo.

Aunque más tarde la periodista comentó en tono de broma que no sería mala idea asistir, ya que estaría considerando tomarse un tiempo para no perderse el espectáculo.

Finalmente, Magaly expresó su alegría por el éxito alcanzado por el equipo de ‘Hablando Huevadas’ y compartió su felicidad por el logro, resaltando la importancia de aquellos que han contribuido al ascenso del dúo en el mundo del entretenimiento. “Así que yo, de verdad, estoy muy feliz, comparto este momento de felicidad con ellos”, concluyó Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)