Jorge Luna se emociona con el anuncio de ‘Hablando Huevadas’ en el Madison Square Garden: “Cambiaron los planes”

El comediante peruano Jorge Luna, conductor del exitoso show ‘Hablando Huevadas’, compartió con sus seguidores un emotivo y revelador momento que vivió junto a Ricardo Mendoza durante la grabación del video promocional para su próxima presentación en el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York en los Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Luna compartió cómo él y Ricardo Mendoza fueron sorprendidos al descubrir el afiche del evento mientras producían el video promocional, lo que desató una ola de emociones y cambió todos sus planes. El comediante se mostró visiblemente emocionado por lo que están viviendo.

“Ayer fue una locura hermosa, una locura increíble, maravillosa, conmovedora, desgarradora, emocionante”, expresó Jorge Luna en un video que compartió con sus seguidores, mostrando la intensidad de lo que sintieron en ese inesperado momento. El comediante confesó que el anuncio del show en el Madison Square Garden fue tan sorprendente para ellos como para sus fanáticos: “Fue una sorpresa también para nosotros porque nosotros veníamos a grabar la promo, el taxi... y en lo que lo estábamos grabando, el Madison Square Garden suelta el flyer del show”.

Según el artista, la inesperada publicación del afiche de su evento los tomó completamente desprevenidos, lo que provocó que tuvieran que cambiar todos sus planes. “Nos hace correr porque suelta la bomba, entonces se empieza a correr la noticia, y nosotros no habíamos publicado todavía el flyer, no habíamos hecho el video que veníamos a hacer”, contó Luna, añadiendo que la situación los obligó a encerrarse a editar el video promocional y a cambiar su agenda por completo.

Jorge Luna también describió cómo, a pesar de la emoción y la alegría, no pudieron tomarse un momento para procesar lo que estaba sucediendo. “Por ese mismo apuro no hemos tenido un tiempo pausado de llorar juntos... Nos abrazamos y luego seguimos grabando. Pero el abrazo llorando juntos todavía no se ha dado porque cambiaron todos los planes”, confesó, mostrando la intensidad de los acontecimientos junto a Ricardo.

Finalmente, Jorge Luna compartió otro detalle conmovedor: “Ayer fuimos al Madison, fuimos al Madison y en las pantallas salió este cacharro. Increíble”. Según comentó, el impacto de ver su imagen proyectada en las pantallas del Madison Square Garden fue un momento que quedará grabado en su memoria y la de su compañero Ricardo Mendoza.

¿Cuándo se pueden comprar las entradas para ‘Hablando Huevadas’?

Vale resaltar que el show de ‘Hablando Huevadas’ en el Madison Square Garden representa un hito importante en la carrera de estos comediantes peruanos, quienes han conquistado tanto al público local como internacional con su estilo único y controversial. La venta de entradas para este histórico evento comenzará el lunes 12 de agosto de 2024, a través de Ticketmaster, a partir de las 10:00 a.m.

Magaly Medina felicita a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por su llegada al Madison Square Garden

Durante la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina dedicó un espacio para resaltar el logro de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes llevarán su popular show ‘Hablando Huevadas’ al icónico Madison Square Garden de Nueva York. La conductora no ocultó su orgullo y admiración por el éxito de los comediantes peruanos, a pesar de la controversia que a veces genera su humor.

“A pesar de que para algunos su estilo puede ser ofensivo, han logrado conquistar a una gran audiencia”, mencionó Magaly, reconociendo el impacto de su comedia en el público. Medina, quien ha sido crítica de varios personajes del espectáculo, no dudó en elogiar a Luna y Mendoza por haber alcanzado un hito tan significativo.

La conductora también compartió su propia emoción por este logro: “Me emociona como si fuera yo quien se va a presentar en el Madison Square Garden. Estoy feliz por ellos, y sé que lograrán un sold out”.

Magaly Medina rechaza boicot contra Hablando Huevadas tras decir lo que piensan sobre los fans.