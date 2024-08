Mamá de Emilio Jaime elogió a Flavia Laos y arremetió contra Luciana Fuster: “No hubo una buena relación”

Mamá de Emil elogió a Flavia Laos y arremetió contra Luciana Fuster. (Captura: Todo se filtra)

Fuertes declaraciones. En la reciente primera presentación musical del cantante Emilio Jaime, celebrada en una discoteca de Miraflores, las cámaras del espacio de Kurt Villavicencio ‘Todo se filtra’ captaron la presencia destacada de su madre, quien no dudó en expresar su apoyo y emoción por el debut de su hijo.

La mamá de Emil se mostró agradecida con la prensa por asistir al evento, enfatizando la importancia que tiene para su hijo este nuevo paso en su carrera. “Gracias por venir a la presentación de Emilio, es uno de los shows más esperados para él, es fruto de todo su trabajo. Emilio es el amor de mi vida, lo más bonito que pueda existir”, declaró con visible orgullo.

Durante la cobertura del evento, la madre de Emilio también fue consultada por sus exnueras, y aprovechó para comentarlo. En su intervención, destacó positivamente a la actriz Flavia Laos, con quien expresó tener “muy bonitos recuerdos” y la describió como “una niña espectacular, muy buena”, afirmando que la lleva en su corazón.

“De Flavia guardo muy bonitos recuerdos, es una niña espectacular, es una niña muy buena, la llevo en mi corazón”, mencionó sobre la chica reality. Sin embargo, sus comentarios sobre Luciana Fuster fueron menos favorables. “A Luciana no la traté mucho y no hubo buena relación con ella”, admitió, dejando claro que la relación entre ambos no fue la mejor.

Por último, la madre de Emilio Jaime compartió sus esperanzas para el futuro amoroso de su engreído. “Me gustaría que Emilio se enamore y yo creo que todo le va a llegar en el momento en el que le tenga que llegar. Tiene que ser una mujer que sea su cómplice, que se comprometa y que comprenda su ritmo de trabajo. Me gustaría que no sea del medio musical, me gustaría que sea de otro medio”, concluyó.

Emilio Jaime aclara sobre su relación con Arianna Sanllehi

El cantante Emilio Jaime se mostró emocionado y nostálgico en la reciente entrevista con la reportera de ‘Todo se filtra’, donde compartió sus sentimientos tras organizar su primer evento musical. “Es el primer evento que organizo, muchos sentimientos encontrados”, expresó Jaime, quien se mostró agradecido por el apoyo recibido de la prensa y de amigos cercanos.

Durante la conversación, el popular ‘Emil’ también abordó los rumores sobre su relación con Arianna Sanllehi, aclarando que actualmente solo mantienen una amistad. “Por ahora solo hay amistad, es muy guapa, es una amiga, nos divertimos, nos queremos mucho, la veo como una hermanita”, comentó el cantante.

Emilio Jaime expresa su deseo de apoyar la industria musical peruana

En una entrevista con Infobae Perú, el conocido cantante y personalidad del entretenimiento, Emilio Jaime, compartió sus ambiciones a largo plazo y su visión para su carrera musical. Con una clara determinación, ‘Emil‘ expresó su sueño de alcanzar un reconocimiento mundial y llevar la bandera de Perú a los escenarios más importantes del mundo.

“Mi meta a largo plazo es ser un artista reconocido mundialmente y llevar la bandera de Perú por los mejores escenarios del mundo. Ese es mi sueño”, afirmó Jaime. Además de sus aspiraciones internacionales, el artista también destacó su deseo de contribuir al crecimiento de la industria musical en Perú. “Me gustaría poder aportar un poco a la industria musical en Perú, que esta crezca mucho. Existen muchos talentos aquí, en Perú, que le meten muy duro y de repente no tienen las posibilidades que alguno pueda tener”, agregó.

Jaime también compartió su entusiasmo por colaborar con artistas que ha admirado desde su juventud. “Mi meta personal es colaborar con bastantes personas del género que he admirado desde pequeño”, comentó, subrayando su compromiso con el desarrollo de su carrera y su apoyo a otros talentos en el ámbito musical.

Emilio Jaime en ‘El Gran Chef Famosos: El Restaurante’. Foto: Paula Díaz.