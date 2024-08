¿Cómo puedes presentar una denuncia si recibiste mala atención en un hospital público o en una clínica privada en Perú?

La Superintendencia Nacional de Salud es una institución encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano (Radio Nacional)

Desde 2013 el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) instituyó el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, que se conmemora cada 13 de agosto, con el objetivo de promover que todas las entidades y profesionales de la salud recuerden su compromiso con el buen trato a quienes padecen alguna enfermedad.

El Minsa, consciente de que el deber de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud es velar por el bienestar de los pacientes, propone en esta fecha renovar el espíritu de vocación por la noble labor que ellos ejercen.

En este contexto, el día de hoy es una oportunidad para aprender qué hacer cuando se recibe una mala atención en un hospital público o clínica privada.

¿Qué es la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud)?

SuSalud tiene como función promocionar, proteger y restituir los derechos en salud en todo el territorio nacional (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) es una institución encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar donde se atienda o su condición de aseguramiento.

SuSalud tiene potestad para actuar sobre todas las Instituciones Prestadoras de Salud (Ipress) públicas, privadas y mixtas del país. Una Ipress es un establecimiento de salud que ofrece servicios médicos, ya sea de carácter público, privado o mixto. Estas instituciones se encargan de brindar atención en áreas como la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación. Además, incluyen servicios complementarios o auxiliares que apoyan la atención médica integral.

Entre las principales funciones de SuSalud destacan las siguientes: promocionar, proteger y restituir los derechos en salud en todo el territorio nacional, así como prevenir permanentemente la vulneración de los derechos en salud frente al sistema de salud.

¿En qué casos se puede hacer un reclamo en hospitales o clínicas?

SuSalud tiene potestad para actuar sobre todas las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, privadas y mixtas del país (EsSalud)

Si una persona está insatisfecha o disconforme con la atención recibida en una entidad pública o privada, tiene la opción de presentar una queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones de esa entidad. Este proceso tiene como finalidad proteger sus derechos y mejorar la eficiencia del Estado en la prestación de los servicios ofrecidos.

Los reclamos que se pueden hacer a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) son por los siguientes motivos:

Demora de citas médicas

Maltrato por parte del personal asistencial que labora en la Ipress

Falta de medicamentos

Programación de citas para consultas, interconsultas y referencias

Programación de intervenciones quirúrgicas

Incumplimiento en el horario de atención de los centros asistenciales

¿Cómo presentar una denuncia sobre un servicio de salud?

Cuando una persona tenga alguna consulta o disconformidad por haber recibido un servicio de salud inadecuado, si su reclamo no ha sido atendido, no ha recibido respuesta o no está satisfecha con la solución que le han dado, podrá presentar una denuncia ante SuSalud a través de sus canales de atención.

Uno de los motivos para hacer una denuncia a SuSalud es maltrato por parte del personal asistencial que labora en el hospital o clínica (EsSalud)

Los requisitos para presentar una denuncia en SuSalud son los siguientes:

La consulta o denuncia debe ser detallada y concreta, incluyendo fechas, lugares, nombres, secuencia de los hechos, y toda información relevante que pueda ser útil.

Es necesario proporcionar un número de teléfono y un correo electrónico para poder ser contactado.

Para realizar una consulta o denuncia en caso se haya percibido alguna vulneración de los derechos en salud en algún establecimiento de salud público o privado, es necesario ingresar a este enlace de la plataforma de SuSalud para rellenar los datos personales solicitados y narrar los detalles de la mala atención recibida.

Otra alternativa es realizar tu consulta o denuncia a través de las redes sociales Facebook y Twitter, descargando la App SUSALUD CONTIGO, o enviando un correo electrónico a mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe.

En un plazo de 24 a 48 horas después de haber presentado la denuncia, SuSalud emprenderá una investigación de entre 30 y 60 días hábiles de duración (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

También se puede hacer la denuncia de manera presencial o por teléfono:

Presencial: dirigirse a una de las dirigirse a una de las Sedes de SuSalud de Lima Cercado o de Chiclayo, dentro del horario de atención, y solicitar ayuda al personal a cargo para registrar la consulta o denuncia.

Teléfono: llamar al 113, opción 7, y presentar la consulta o denuncia. Recordar que debe ser lo más detallada posible. Además, la operadora solicitará los datos personales y su información de contacto, para que se comuniquen con el denunciante posteriormente.

En un plazo de 24 a 48 horas después de haber presentado la denuncia, SuSalud emprenderá una investigación de entre 30 y 60 días hábiles de duración. Una vez que finalicen las investigaciones, se le informará al denunciante sobre el resultado.