Susalud advirtió que atención de emergencia no debe condicionarse a ningún pago previo

A través de los medios de comunicación, se conocen una serie de denuncias de personas o familias que no encontraron la atención oportuna ante un caso de emergencia en algunos hospitales o clínicas a nivel nacional.

Sorprendentemente, la salud de los pacientes no fue lo primero que consideraron estos establecimientos, presentándose situaciones donde el estado del paciente empeoró por no recibir la intervención médica inmediata.

Incluso, algunos testimonios cuentan, en una serie de demandas, que sus familiares perdieron la vida durante la espera de una cama o a los trámites burocráticos que te exigen antes de internar al paciente. No es novedad que en nuestro país, algunas clínicas y centros de salud piden una fuerte suma de dinero para ingresar a una persona si no tiene un seguro particular con ellos.

Sin embargo, también existen denuncias de personas que fueron víctima de un accidente de tránsito y no fueron atendidos de manera oportuna porque el SOAT no cubría el tipo de operación o intervención médica que necesitaban en el momento.

Ante ello, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó la tarde del miércoles 21 de setiembre, que los establecimientos de salud públicos y privados, a escala nacional, deben cumplir con brindar atención médica inmediata en casos de emergencia.

Asimismo, la entidad señaló, que no puede condicionarse a ningún pago previo o trámite administrativo, porque lo que debe primar, es la vida e integridad de las personas, ante un hecho de gravedad donde se pone en riesgo su estado físico y mental.

“Toda persona tiene derecho a la atención por emergencia, tenga o no tenga seguro y cualquiera que este sea, incluso si no existiera un SOAT cuando se trata de accidentes de tránsito”, explicó Susalud a través de un comunicado.

“Debe ser atendido con prioridad, mientras se encuentre en peligro inminente su vida. Ni siquiera su identificación es motivo para retrasar su atención, si el paciente no cuenta con DNI al momento que ocurre la emergencia”, añadió el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud del Perú, que cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, Susalud reiteró que frases como “SOAT en mano” para brindar atención en el servicio de emergencia de un establecimiento de salud no pueden permitirse en ninguna otra oportunidad, porque la vida de las personas es lo primero.

“Susalud condena este actuar y recuerda a los directores, como responsables de la gestión y administración de los establecimientos de salud, que es su obligación la protección y observancia del derecho a la atención por emergencia”, advirtió en el escrito.

Sanciones

Sobre las multas que pueden recibir en caso de vulnerar el derecho de atención ante cualquier emergencia, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) recordó que se puede iniciar una investigación, posteriormente un proceso, para sancionar al establecimiento de salud.

Dependiendo del nivel de responsabilidad, la institución evaluará el tipo de amonestación que recibirá el centro, que podrían llegar hasta una multa de 500 UIT en los casos más graves, equivalente a 2 300 000 conforme al Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud.

En caso de mayor irresponsabilidad, puede procederse al cierre del hospital o clínica. Sin embargo, Susalud recordó que todas las personas, ante un hecho de falta de atención, deben comunicarse de manera gratuita al113, o en Facebook, Twitter e Instagram con la cuenta @SusaludPeru.

También se puede reportar cualquier eventualidad en App Susalud Contigo o contactándose con el asistente virtual inteligente AVISusalud en el Whatsapp 960 118 796.

