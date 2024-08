Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez convoca a ‘simulaciones de viaje’ en este LINK: Probarás las instalaciones como ‘pasajero’

Si te inscribes en el LINK podrás visitar el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y probarás la nueva experiencia que tendrán los pasajeros. - Crédito Composición Infobae/LAP

Todo está quedando listo para la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en diciembre. Tanto es el avance que ya se encuentran haciendo las pruebas de las diferentes instalaciones y procedimientos dentro del gran complejo que recibirás a millones de pasajeros.

Por eso, el aeropuerto Jorge Chávez ha lanzado una convocatoria dirigida a los ciudadanos para que puedan probar lo que será la Nueva Terminal y tener una experiencia de ‘simulación de viaje’. “¿Te imaginas ser uno de los primeros en recorrer el nuevo Jorge Chávez como si fueras un pasajero? Te estamos buscando para que pruebes antes que nadie los procesos de viaje para tener listo y operativo el Nuevo Jorge Chávez”, avisan en su redes sociales.

“Esta es tu oportunidad de vivir una experiencia única, simulando un viaje real donde pasarás por los procesos que implica un viaje: check-in, entrega de equipajes, conexión nacional e internacional, controles de seguridad, entre otros”, detallan.

Puedes ser de los primeros en ver y probar los nuevos cambios del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Captura de Google

¿Cómo participar en la simulación en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

Para poder ser parte de esta experiencia antes de la inauguración de este gran complejo que manejará las llegadas y salidas de vuelos a Lima solo debes inscribirte en el siguiente enlace que han compartido en sus redes sociales oficiales:

Puedes ir acompañado, pero cada persona deberá llenar su propio formulario. Sin embargo, dado que aún no se han terminado todas las obras del Aeropuerto, las persoans con necesidades especiales no podrán ser participe esta vez de esta convocatoria. “Queremos que vivas la mejor experiencia garantizando tu comodidad y seguridad y al ser una zona de obra aún no concluida, tu paso por el Nuevo Jorge Chávez no será la ideal en esta etapa. Informaremos próximamente cuando puedas disfrutar en su totalidad de esta experiencia”, señaló el comunicado.

Podrás probar los nuevos controles de seguridad del Aeropuerto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/LAP/izusek/iStockphoto/Getty Images

Todo lo que debes saber de la simulación de vuelo

Las pruebas de simulación de viaje se darán todos los martes y jueves del mes de noviembre 2024, a puertas de la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Estas son las fechas que se detallan

Jueves 7 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Martes 12 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Jueves 14 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Martes 19 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Jueves 21 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Martes 26 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Jueves 28 de noviembre: 9:00 am a 5:00 pm

Se recomienda asistir con una identificación válida (DNI o CE), y la confirmación de tu participación, así como algún documento adicional que se te haya solicitado al momento de confirmar tu visita. Es recomendable vestir con manga larga, ropa cómoda y calzado adecuado (de preferencia zapatillas). Se entregará un certificado de participación y un pack de merchandise, así como se ha asegurado un refrigerio para todos los participantes en las pruebas.

Estos son los puntos de recojo y horarios para las pruebas de simulación de vuelo del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Pero primero, deberás estar inscrito. - Crédito Captura de Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

“Las pruebas se llevarán a cabo desde el mediodía hasta las 4:00 p.m., pero se recogerán a los participantes en bus desde las 8:45 a.m. en los puntos de encuentro asignados. Cabe precisar que el retorno se realizará luego de las 5:00 p.m., una vez que nos hayan brindado sus sugerencias al final de la prueba”, señala el Aeropuerto.

horarios y los puntos de recojo aquí: Conoce losy losaquí: https://pruebasjorgechavez.preciso.website/files/PUNTO_RECOJO.pdf

Cuando tengas la visita se te dará Equipos de Protección Personal (EPP) que deberás usar de forma permanente, los cuales incluyen los siguientes objetos: casco, lentes de seguridad, chaleco reflectivo, calzado de seguridad.

Asimismo, estos ‘primeros pasajeros’ podrán hacer comentarios sobre la seguridad y cualquier otro aspecto del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en su visita. Si tienes alguna duda extra consulta las recomendaciones y respuestas oficiales del Aeropuerto aquí: https://nuevojorgechavez.com/pruebas-trials-orat-preguntas-frecuentes-faq/