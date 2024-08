Magaly Medina y la vez que aceptó participar en 'Mi Mamá cocina mejor que la tuya' junto a su mamá. (Captura: @patilorenavera)

Pati Lorena, conocida por su estilo irreverente y carismático en TikTok, reveló en un reciente video él detrás de cámaras de lo que pudo haber sido uno de los episodios más icónicos en la televisión peruana: la participación de Magaly Medina en el popular programa ‘Mi Mamá cocina mejor que la tuya’.

Un programa de cocina, ahora desaparecido, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi y producido por Gisela Valcárcel, prometía ser un éxito. Sin embargo, lo que comenzó como una idea ambiciosa terminó siendo una oportunidad desperdiciada, frustrada por los altos mandos de América Televisión.

La exproductora empezó su relato emocionada, narrando cómo la nueva temporada del programa, necesitaba un primer episodio explosivo para captar la atención del público. Con el espacio gozando de éxito en temporadas anteriores, la presión para sorprender con invitados de alto perfil era inmensa. Fue entonces cuando a Pati se le ocurrió una idea audaz: invitar a Magaly Medina, la reina de la farándula peruana, junto a su madre, para competir contra María Pía Copello y su mamá, Luchita.

“Tenía que romper, tenía que reventar esa pantalla,” recordó Pati. La idea de reunir a estas dos figuras icónicas en un mismo espacio era arriesgada, pero también prometía ser un éxito rotundo. Con este plan en mente, la exproductora de Gisela Valcárcel decidió llamar a Ney Guerrero, cercano colaborador de Magaly, para plantearle la propuesta.

Después de una conversación inicial, Guerrero aceptó la propuesta de Pati Lorena, aunque con una condición: que Gisela Valcárcel estuviera al tanto y diera su visto bueno. Pati, segura de su capacidad de persuasión, se encargó de hablar con la rubia presentadora, quien al principio reaccionó sorprendida y escéptica. Sin embargo, cuando la comunicadora reveló que tanto Magaly como María Pía ya habían aceptado participar, Gisela comenzó a considerar la idea seriamente.

La emoción de Pati era palpable cuando narró cómo Gisela finalmente accedió a la idea, siempre y cuando los directivos del canal aprobaran la participación de los conductores de América Televisión en un programa que, aunque pertenecía a la misma cadena, tenía su propio público y dinámica. Aquí es donde el plan comenzó a tambalearse.

América Televisión no habría aceptado a Magaly Medina por novela de Michelle Alexander

Todo parecía ir viento en popa hasta que los directivos de América Televisión, preocupados por las implicaciones de tener a Ethel y Yaco compartiendo pantalla con Magaly, decidieron detener la iniciativa. Según Pati, la principal preocupación era que la presencia de Magaly pudiera restar atención a otros programas de la cadena, especialmente las telenovelas producidas por Michelle Alexander, que competían directamente en el mismo horario.

“Un día, ¿qué le va a hacer? Un día no hay problema,” comentó Pati, frustrada por la decisión de los directivos, quienes optaron por no arriesgar el equilibrio de la programación. Esta negativa, inevitablemente, llevó a la cancelación de la participación de Magaly en el programa. “Era un batazo, era de verdad algo superbueno para todos,” lamentó Pati, destacando cómo la presencia de la pelirroja no solo habría elevado el rating del programa, sino que también habría generado contenido para otros espacios televisivos.

Por último, Pati Lorena culmina su relato con una mezcla de resignación y nostalgia por lo que pudo haber sido. A pesar de todos los esfuerzos, la oportunidad de ver a Magaly Medina y a María Pía Copello enfrentarse en la cocina junto a sus madres nunca se materializó. “Por un pelito, mi amor, ¡sí!”, exclamó Pati, dejando claro que, aunque estuvo cerca, la posibilidad de este encuentro quedó en el tintero, frustrado por las decisiones corporativas.

