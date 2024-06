Pati Lorena tilda de ‘malagradecida’ a Jessica Newton y revela: “Le molestó que no pusiera los créditos de sus canjes”

Pati Lorena revela los conflictos con Jessica Newton: “Le molestó que no pusiera los créditos de sus canjes”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 19 de junio, Magaly Medina sostuvo una extensa conversación con Pati Lorena, exproductora de América Televisión y responsable de la producción del ‘Miss Perú Universo 2016′. Lorena compartió detalles reveladores sobre las dificultades que enfrentó trabajando con Jessica Newton, directora del certamen de belleza.

La entrevista surgió después de que el relato de Lorena criticando a la mamá de Cassandra Sánchez se volviera viral en TikTok, generando un gran interés tanto en Perú como en Estados Unidos, donde recibió numerosos mensajes de apoyo. La productora agradeció la oportunidad de Magaly y dio detalles de su conflicto con la exmodelo.

Lorena describió su experiencia como “difícil y traumática”, destacando las críticas implacables de Newton hacia diversos aspectos del evento. Según Lorena, Newton criticó desde la alfombra roja hasta la vestimenta de los participantes, incluyendo a figuras de ‘Esto es Guerra’(de quien era el programa anfitrión) como Angie Arizaga, a quien calificó de manera desfavorable esa noche.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además, la exproductora mencionó que Newton mostró desagrado por el trato afectuoso entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, señalando que podría no estar acostumbrada a ser tratada con respeto en ese contexto.

“Ella criticó todo, criticó la carpet, que por qué había cantado Michelle, criticó horrible a Angie Arizaga que estaba linda esa noche, dijo que no era su noche, que no había ido vestida bien. Criticó que Yaco y Natalie se trataran de una manera amorosa, no sé si la señora no está acostumbrada a que la traten con respeto”, dijo Pati Lorena.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Pati Lorena revela el real motivo de la molestia de Jessica Newton en el ‘Miss Perú 2016′

Según la comunicadora Pati Lorena, uno de los puntos álgidos del real motivo de la molestia de Jessica Newton en el ‘Miss Perú 2016′ fue la omisión de los créditos de los canjes de Newton, lo cual provocó molestia en la directora del certamen.

Lorena explicó que ella solo cumplía con las reglas del canal y no tenía autoridad para incluir elementos no autorizados. “Todo, todo iba bien hasta que creo, estoy casi segura, es lo que creemos en el canal, que le molestó que yo no pusiera unos créditos, que yo como dije, o sea, esto no es mi casa. Ósea, yo no tengo por qué poner algo que no estaba autorizadoo. Era su canje de ella, mejor dicho”, sostuvo.

“Pero tenía que pasar por un área comercial y ella tenía hasta cierto día para mandar todos sus canjes y todos sus arreglos y yo no lo hizo. Entonces yo no soy la dueña del canal. Yo era una empleada que tenía que cumplir las reglas del canal, como cualquier productor, ¿no? Entonces yo creo que su actitud fue muy malagradecida, ella es así. Pero esa si yo la conocí en su plenitud en ese momento”, mencionó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

En tono más ligero, Lorena comentó sobre la actitud de Newton, sugiriendo que a veces sus acciones no coinciden con su imagen pública de glamour y elegancia.

“Pregona algo y hace otra cosa, se cree de la realeza cuando creo que sus diamantes se los compra en Temu, ahora que hace entregas en Perú”, aseguró. La entrevista concluyó con Lorena recordando que su experiencia negativa con Newton dejó una marca significativa. “Lo que ella hizo lo vio el Perú entero. Creo que la organización Miss Perú no ha tenido un evento tan memorable como el que se realizó ese año”, finalizó.

Jessica Newton minimiza críticas de exproductora del ‘Miss Perú 2016′. TikTok.