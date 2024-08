Magaly Medina llenó en elogios sets de América televisión: “Un canal tan profesional con equipos envidiables”

Magaly Medina llenó en elogios infraestructura de América televisión. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el programa Magaly TV La Firme del 7 de agosto, Magaly Medina aclaró los rumores generados por su reciente visita a América Televisión en Pachacamac. La periodista explicó que su presencia en el canal no tenía relación con una posible incorporación, y absolvió algunas dudas.

Y es que la periodista de ATV no solo asistió a una reunión relacionada con un tema sobre el cual aún no puede comentar, sino que también aprovechó su visita para recibir un completo tour por las instalaciones del canal. Algo que no pudo desaprovechar.

Medina mencionó que fue recibida de manera muy amable y hospitalaria por el personal del canal. Se reencontró con viejos conocidos como el director de ‘Mande Quién Mande’ y Esto es Guerra’, y se mostró impresionada por la modernidad y el profesionalismo del canal.

“Nunca había entrado a un canal tan profesional, a un canal que tiene unos equipos envidiables, no saben la parrilla de luces que tenían, con unos rieles tan sofisticados, una cosa increíble”, comentó Magaly. Además, no dudó en bromear con su íntima amiga, María Pía Copello. “Ese estudio es el que quiero, el estudio de ‘Mande quien mande’ se lo voy a quitar a Pía, es tan grande”, aseveró entre risas.

La periodista también bromeó sobre las especulaciones en redes sociales, mencionando que incluso pensó en “comprar América” como una forma humorística de desmentir los rumores sobre su posible incorporación. “Son especulaciones, pero la verdad es que solo estuve haciendo un pequeño tour”, aclaró Medina.

“Parecía yo esas provincianitas que por primera vez llegan a la capital, miraba con la boca abierta. Yo he estado en instalaciones de canales televisivos fuera del país, muy modernos; sin embargo, me he quedado con la boca abierta. Los que trabajan ahí son muy afortunados de tener un canal, así, con toda la modernidad”, comentó la figura de ATV.

Magaly se deslinda de responsabilidad sobre denuncia de hijo de Eva Ayllón contra Natalia Málaga

Hace poco, Magaly Medina se pronunció sobre la reciente disputa entre la exvoleibolista Natalia Málaga y Francisco, el hijo menor de Eva Ayllón, revelado en las declaraciones vertidas por sus colaboradores John Tirado y Gianfranco Pérez en su podcast ‘Puro Floro’. Ante ello, Medina tomó minutos en su programa para aclarar sobre la nueva información que se está dando en los diferentes medios, y se deslindó de cualquier responsabilidad.

La figura de ATV aclaró que, aunque Tirado y Pérez forman parte de su equipo de trabajo, las declaraciones realizadas en su podcast son completamente responsabilidad de ellos y no cuentan con su aprobación ni con la del programa ‘Magaly TV La Firme’.

“John Tirado y Gianfranco Pérez tienen un podcast llamado ‘Puro Floro’. Ellos hacen información y comentarios de espectáculo en su tiempo libre. Quiero dejar en claro que lo que critiquen, comenten y las informaciones que muestren son de su plena responsabilidad. No tienen nada que ver conmigo ni con mi programa. Ellos están por su cuenta y son los responsables de las opiniones que viertan en su podcast,” declaró Medina.

“Así, como la ‘urraquita’ que tienen ahí es como la puede tener cualquiera, pero no indica que el podcast de ellos sea parte o esté avalado por Magaly Medina. Quiero hacer este, este deslinde de responsabilidades por si acaso, porque creo que si bien es cierto, pertenecen ellos acá y sobre todo en esta noticia que ellos han difundido sobre problemas, no sé, en el entorno.

Magaly Medina aclara no ser responsable por revelación de sus colaboradores sobre hijo de Eva Ayllón. (Captura: Magaly TV La Firme)