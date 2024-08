Triple crimen en un bus: videos revelan los últimos momentos de las víctimas y la confesión del policía asesino

Imágenes muestran cómo la pareja llegó junto a su hijo de 18 años y su menor hija al terminal terrestre para comprar pasajes con dirección a Cusco. (24 Horas)

La tarde del martes 6 de agosto se reportó que un suboficial de tercera disparó contra un padre de familia, su esposa y su hijo de 18 años en un bus interprovincial, que se dirigía a Cusco. El crimen ocurrió cuando el vehículo se encontraba en Chincha y mientras los pasajeros dormían.

24 Horas difundió imágenes registradas por las cámaras de seguridad del terminal terrestre en el momento en que las víctimas y el presunto asesino llegaron para comprar pasajes.

En el video se ve que primero llega Vilma Yoiza Cardenas Liendo, de 47 años, quien cargaba un peluche de su menor hija, quien también se encontraba en el bus en el momento del asesinato. Se observa que la acompañan su pareja Rafael Bautista Piña, de 42; y su hijo Tony Piña Cardenas, de 18.

Incluso se obtuvo videos del momento en que los familiares y amigos de las víctimas se despidieron. “Dios te bendiga, hijo. Bendiciones y cuídate mucho. Chau, papi. Te amo”, se escucha que uno de sus allegados le dice.

Luego, la madre de familia ocupa el asiento número 35 y su hijo el lugar consiguiente. Mientras que la niña y su padre permanecieron juntos en otros asientos.

En el momento en que el bus ya iba a partir, el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Salomón Quispe Mamani llegó, compró un pasaje y abordó el vehículo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se le ve usando un jean azul y una polera negra.

Víctimas mortales en bus interprovincial eran pareja. La mujer era de nacionalidad venezolana y el hombre nació en República Dominicana.

Dentro del bus, se sabe que habría esperado a que todos se duerman para atacar a la familia. Finalmente, disparó contra la pareja y su hijo mayor.

La PNP logró detener a este sujeto y lo interrogó respecto al crimen registrado. En todo momento, intentó justificar el asesinato. Manifestó que no recuerda si asesinó a las víctimas.

Luego, dijo que decidió disparar contra Vilma Yoiza Cardenas Liendo, de 47 años; Rafael Bautista Piña, de 42; y su hijo Tony Piña Cardenas, de 18, porque ellos habían ido a la comisaría para amenazarlo.

“Estaban que me amenazaban de muerte. (¿Desde cuándo?) Desde ayer. (¿Has sentado alguna denuncia?) No. (¿Cómo así te han amenazado de muerte?) Han ido a la comisaría y han hecho escándalo. (¿En la comisaría han hecho escándalo?) Desde afuera. No (hay testigo)”, se le escucha afirmar en el interrogatorio.

Salomón Quispe Mamani señaló que tanto el padre como la madre de familia lo venían amenazando, pero no mostró pruebas de esta acusación. (Chiclayo Ahora)

En otro momento, le preguntaron cómo supo que las víctimas se encontraban en el terminal terrestre e iban a viajar a Cusco. Quispe Mamani contestó que la familia lo venía siguiendo a él, lo que fue desmentido por las cámaras de seguridad que demuestran que él fue el último pasajero en subir al vehículo.

“(¿Cómo supiste la ubicación de ellos?) Me fueron siguiendo. Como le cuento, han estado esperando a que yo me duerma porque han estado echando gases para que me duerma. (¿Cómo así sacaste tu arma?) Estos estaban que decían ‘hay que matarlo, hay que matarlo, dale en la sien, dale en la sien’”, indicó.

La PNP observará las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad. En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PNP) aprobó un protocolo para brindar contención a la menor que quedó en orfandad. También pidieron medidas de protección.