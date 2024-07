Karla Tarazona niega haber regresado con Christian Domínguez: “Un beso no es oficializar”

Karla Tarazona se pronuncia tras besar a Christian Domínguez: | Radio Panamericana

Karla Tarazona decidió hablar sobre las imágenes que Magaly Medina difundió en su programa de espectáculos, donde se la ve besando a Christian Domínguez durante la fiesta de cumpleaños del cantante de cumbia. En su espacio radial, la conductora abordó la situación tras ser interrogada por su compañero Luigi Carbajal.

“No es un ampay. Fue solo un pico; lo que ven ahí es lo que hay. Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa y con varias personas. Si yo quisiera esconder algo, le hubiera quitado el teléfono a todos”, explicó Tarazona en ‘Power Sensuales’, agregando que la fiesta fue organizada por sus hijos y la hija mayor de su expareja.

Acto seguido, la conductora de ‘Préndete’ negó haber retomado su romance con Christian Domínguez. “Un beso no es símbolo de oficializar. Me da risa porque dicen ampay, pero no es eso, nadie se está escondiendo. Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento”.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se besaron en la fiesta de cumpleaños del cantante. Captura/Magaly TV

Además, Karla Tarazona enfatizó que era la primera vez que se besaban después de haber terminado en el 2016: “No ha habido antes esto; lo que se vio ese día es parte del momento. Si hubiera habido, de seguro ya lo hubieran visto. No hemos llegado a ese punto. Lo que se vio ese día fue parte de la emoción, no tendría por qué oficializar algo”.

“No es que me haya gustado o no, desde hace un buen tiempo yo no hablo de mi vida privada y lo dejaré así: lo que ven, es lo que hay. Nadie se está escondiendo porque considero que no le estamos haciendo daño a nadie, somos personas solteras. Lo que conocieron en el pasado, eso sigue latente y hay muchos temas por solucionar aún”, añadió la figura de Panamericana.

Karla Tarazona rompió su silencio tras ser captada besando a Christian Domínguez. Captura/Radio Panamericana

La conductora de ‘Préndete’ también aclaró que sus hijos no estaban presentes en ese video y que planea hablar con ellos sobre las imágenes: “Tengo que conversar con ellos. A Christian lo quieren mucho, y esto no es un proceso fácil. Hay una asesoría psicológica, y esta es una parte privada que guardo para mí”.

Karla Tarazona respondió a Rafael Fernández

Por otro lado, Karla Tarazona no se quedó callada ante los comentarios de su exesposo Rafael Fernández, quien publicó contundentes mensajes en sus redes sociales después de que se difundieran imágenes de su beso con Christian Domínguez. En estos mensajes, el empresario insinuó que siempre tuvo razón al afirmar que la presentadora nunca superó su ruptura con el cumbiambero y que esperaba volver con él algún día.

“Es la persona menos indicada para hacer algún tipo de comentario”, declaró Karla con firmeza. Aclaró que quienes la conocen bien saben que ella jamás ha sido infiel. “Si esta situación se ha dado ahora, es dos años después de haberme divorciado. Los terceros salen sobrando”, afirmó, dejando en claro que su vida personal es solo asunto suyo.

Rafael Fernández no tardó en publicar una contundente indirecta en Instagram tras ver a Karla Tarazona y Christian Domínguez besándose.

Karla Tarazona también expresó su descontento con quienes la juzgan por su vida amorosa. “Si me quieren juzgar o lapidar por haber vuelto o no, es un tema de cada uno. Pero a mí nadie me va a decir que yo fui infiel o que me metí en una relación, o que hice algo incorrecto”, sentenció, defendiendo su derecho a vivir su vida como mejor le parezca.

Karla Tarazona hablará con Christian Domínguez

Casi al finalizar el programa, Karla Tarazona reconoció que desde la fiesta de cumpleaños, realizada el pasado 24 de julio, no ha conversado con Christian Domínguez sobre el beso que se dieron. Debido a la exposición del tema, pronto citará al cantante de cumbia para poner punto final a los rumores de reconciliación.

“No hemos tenido la oportunidad de conversar de manera larga y tendida. Ese es un tema que lo vamos a conversar más a fondo, vamos a sentarnos y poner las cartas sobre la mesa. Ese beso solo sucedió por el momento. Las cosas que conversemos las dejaré para mí”, añadió la conductora de TV.

Christian Domínguez y Karla Tarazona estarían a punto de retomar su romance.