Congresista pide explicaciones al IPD sobre falta de apoyo a atletas en París 2024 ante denuncia de Mary Luz Andía

La atleta señaló que el Instituto Peruano del Deporte no la ayudó en su preparación a París 2024. (RPP)

“Sin el apoyo de ellos, he podido obtener este resultado”, mencionó la atleta Mary Luz Andía, quien quedó en el puesto 12 en los Juegos Olímpicos París 2024. Al respecto, la congresista Sigrid Bazán, vocera de la bancada Cambio Democrático Juntos Por el Perú, remitió un oficio al titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong Hurtado, solicitando un “informe detallado respecto al apoyo brindado a cada uno de los integrantes de la delegación nacional”.

En el documento, la legisladora destacó la participación de la marchista y calificó de preocupante que la institución no haya cumplido con dar soporte a los clasificados para la máxima competencia del mundo. “Por lo expuesto, solicito que, al amparo de lo establecido en el artículo 96 de la Constitución y el literal b) del artículo 22 del Reglamento del Congreso, pueda indicar en el caso de cada uno de los representantes nacionales si recibió o no el apoyo del Programa Parías 2024 y las razones que justificaron la decisión del IPD”, escribió.

Documento remitido al presidente del Instituto peruano del deporte. | Congreso

“Lo hice sin el apoyo de ellos”

En declaraciones a RPP Noticias, la atleta cusqueña no dudó en expresar su descontento con el IPD. Tras su participación en la prueba de 20 kilómetros, reveló las carencias que enfrentó en su preparación: “No realizaron campamentos y nos pidieron que devolviera el dinero de mis pasajes a Tokio 2020″. Agregó que la situación fue emocionalmente dura para ella, pero que utilizó esta adversidad como una motivación para superarse.

“He trabajado para estar en el Top 15 del mundo. Se ha logrado y me siento muy feliz por eso. La preparación ha sido dura y triste. Hice lo que se pudo hacer porque no tuve los recursos suficientes. [...] Hice todo lo que he podido y entrené lejos de mi entrenador. Ha sido duro para mí y emocionalmente me ha afectado porque tenía que pagar el alquiler de mi casa, ocuparme de mi hija y no tenía el apoyo del IPD”, declaró.

Atleta denunció falta de apoyo por parte del IPD. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Los desafíos no fueron solo institucionales. Andía también enfrentó serios problemas de salud. Pocos meses después de dar a luz, le detectaron un tumor en el cuello, complicación que requirió una intervención quirúrgica. Esta situación, sin embargo, no la detuvo sobre su camino hacia el éxito. La marchista sostuvo que su hija, aunque también representaba una enorme fuente de preocupación durante su recuperación, fue un motor que la impulsó a continuar y a luchar para mantenerse en la alta competencia deportiva.

En esa línea, la joven atleta dedicó unas emotivas palabras a su hija, destacando el sacrificio que hizo al tener que separarse de ella por primera vez para poder entrenar. “Se lo dedico a mi hija, que fue la primera vez que la dejé. Ha estado pendiente, entrené mentalmente. Separarme de ella ha sido difícil, pero ha valido la pena”, expresó.

Hasta el momento, el IPD no se ha pronunciado por sus declaraciones. Sin embargo, sí felicitó a la marchista por su desempeño a través de las redes sociales: “¡Gran carrera de Mary Luz Andía! La atleta nacional cronometró 1h29min24s para llegar a la meta en los 20 km marcha atlética femenina, en los Juegos Olímpicos París 2024″, recogió la institución en su publicación.