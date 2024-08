La fuerte suma de dinero que perdió la empresaria que llevó a Pamela Franco de gira por Europa

La empresaria Susan Bernal, quien tuvo el encargo de la gira de Pamela Franco por España, habló por primera vez con los medios y reveló los múltiples contratiempos que enfrentó durante la organización de los eventos. En declaraciones al programa de televisión ‘Amor y Fuego’, Bernal describió su experiencia gestionando la gira como una “pesadilla”, marcado por desencuentros con la artista y el público.

El relato inicia con Bernal mencionando las dificultades administrativas y personales, destacando los conflictos que surgieron con Pamela Franco por la negativa de la cantante de realizar pruebas de sonido previo a uno de sus conciertos. Según la empresaria, esto generó “varias discusiones”, complicando la correcta ejecución del espectáculo.

Sin embargo, uno de los problemas más críticos que enfrentó Susan Bernal fue la estrategia para promocionar los eventos, que optó por utilizar temas sensacionalistas para atraer más público. La promotora en Madrid organizó una actividad que involucraba el envío de rosas, un elemento que se asoció con el supuesto romance de Franco con el futbolista Christian Cueva.

Empresaria que llevó a Pamela Franco a Europa hace fuertes acusaciones. (Captura de Willax TV)

“Ahí apareció el tema de las rosas, la promotora de Madrid organizó todo eso para generar un poco de morbo y para que así la gente pueda ir a su evento. Ella anunció a Cuevita doble, motivo por el que empezaron a venir los problemas”, comentó Bernal a ‘Amor y Fuego’.

Esta estrategia para atraer al público a los conciertos de Pamela Franco terminó desencadenando una tensión aún mayor, pues la empresaria empezó a recibir “fuertes amenazas” desde Perú, las cuales fueron atribuidas a la proximidad de un imitador de Cueva en los eventos de Pamela Franco. “El coordinador me dice que ha recibido amenazas de Perú, donde me sindican a mí que yo he organizado todo esto, que no querían al imitador cerca de Pamela, ya que ya basta con el tema de las rosas azules”, resaltó.

A los problemas mencionados se sumaron las pérdidas económicas significativas. Bernal afirmó que, debido a la apresurada y turbulenta planificación de la gira, perdió entre “7 mil y 8 mil euros”. Cabe mencionar que ella ya había dicho que a las presentaciones de la cumbiambera no asistían ni 150 personas.

Christian Domínguez rechaza compartir escenario con Pamela Franco

Christian Domínguez ha expresado su incomodidad ante la posibilidad de coincidir en un evento con Christian Cueva y su expareja Pamela Franco, según informaron medios de comunicación locales. Esta situación se desarrollará en Huamachuco el 14 de agosto, a donde se trasladará junto a la Gran Orquesta Internacional para un espectáculo que también cuenta con la participación confirmada de Franco.

El cantante, conocido por su trabajo tanto en la música como en la televisión, manifestó abiertamente su rechazo a la idea de compartir escenario con Cueva y Franco, pues considera que el encuentro podría tener más tintes mediáticos que artísticos. “Si fuera cierto eso, tendría que replantearlo porque no me voy a prestar a una payasada mediática, ¿me entiendes?”, expresó.