Rafael Fernández envía contundente indirecta a Christian Domínguez: “Los cobardes no saben amar”

Rafael Fernández envia contundente indirecta a Christian Domínguez. Instagram.

Rafael Fernández salió nuevamente a responder fuerte y claro a Christian Domínguez, luego de que lo llamó “cobarde”. Resulta que el empresario insinuó, mediante mensajes en su Instagram, que mientras estuvo casado Karla Tarazona, habría existido un vínculo amoroso con el cantante.

Y es que cuando el empresario de huevos estuvo casado con la locutora de radio, sospechaba que los sentimientos entre su esposa y el cumbiambero todavía eran latentes. Inclusive en una entrevista comentó que el cantante fue una sombra en su matrimonio, que impedía que él sea feliz con su esposa.

Pero al líder de “La Gran Orquesta Internacional” no le agradaron sus mensajes en redes sociales y lo llamó “cobarde”. “El tema con sus alucinaciones, que dé comentarios como estos, me parece una cobardía de hombre..”, declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Al respecto, Rafael Fernández usó nuevamente sus redes sociales y le respondió de manera contundente a Christian Domínguez. Indicó que los cobardes son las personas que no son capaces de amar y no son responsables con sus sentimientos. Señalando que Christian realmente no amaría a Karla.

“La mayoría de personas que no tienen responsabilidad afectiva contigo son cobardes. ¿Tú quieres amar?, tienes que ser valiente. Los cobardes no aman, porque amar significa entrega, entrega significa confianza. Y confianza también implica dar todo de uno. Y eso da miedo. Y un cobarde que es una persona que vive llena de miedo no lo hace”, explicó mediante un video.

Rafael Fernández envía contundente indirecta a Christian Domínguez por llamarlo cobarde. Instagram.

Christian Domínguez advierte a Rafael Fernández

Ante las publicaciones de Rafael Fernández, el cantante decidió conversar en privado con él y hasta guardó dicha charla por precaución. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a confrontar al ‘huevero’ personalmente, Christian Domínguez respondió sin titubeos: “Ya lo hice hace un momento”.

Con estas contundentes declaraciones, dejó en claro que no permitirá que se difundan insinuaciones sin fundamento sobre su vínculo con Karla Tarazona, madre de su último hijo varón.

Christian Domínguez arremete contra Rafael Fernández y lo tilda de cobarde por insinuacions sobre Karla Tarazona. | Willax

Karla Tarazona se enfrentó a Rafael Fernández

Ante los comentarios de Rafael Fernández, Karla Tarazona no dudó en defenderse y aseguró que su exesposo, “es la persona menos indicada para hacer algún tipo de comentario”. “Las personas que me conocen saben muy bien que yo jamás he sido infiel o he sacado los pies del plato. Esta situación [su beso con Christian Domínguez] se ha dado ahora, dos años después de haberme divorciado. Entonces, los terceros salen sobrando”, mencionó molesta.

Tarazona manifestó que comprende a quienes la juzgan por la posibilidad de reconciliarse con Christian Domínguez, de quien se separó debido a su infidelidad con Isabel Acevedo. Sin embargo, enfatizó que no permitirá que nadie, y mucho menos Rafael Fernández, insinúe que ella es una persona desleal.

Karla Tarazona respondió a Rafael Fernández | Radio Panamericana

¿Qué pasó con Christian Domínguez y Karla Tarazona?

‘Magaly TV La Firme’ informó recientemente sobre un inesperado suceso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Durante la emisión del 30 de julio, se mostró un video en el que el reconocido cantante de cumbia aparece dando un beso en los labios a la madre de su hijo, mientras celebraba su cumpleaños.

Este evento, ocurrido el 24 de julio, reunió a familiares cercanos, amigos y miembros de su banda, según la conductora del programa, Magaly Medina. El material, presentado desde dos ángulos distintos, muestra claramente choque de labios entre los exesposos, sorprendiendo a la audiencia y generando debates sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

A pesar de haber asegurado en repetidas ocasiones que su acercamiento es meramente parental, estas imágenes han despertado nuevas especulaciones y cuestionamientos.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman su reconciliación con un beso.(Magaly TV La Firme)