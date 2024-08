Magaly Medina critica a Christian Domínguez por ilusionar a Karla Tarazona: “Ella piensa que se va a quedar con él”

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por ilusionar a Karla Tarazona. Magaly TV La Firme

En la última edición de Magaly TV La Firme, emitido el 31 de julio, Magaly Medina se refirió al beso que protagonizó Karla Tarazona con Christian Domínguez en una reunión familiar por el cumpleaños del cantante de cumbia.

Conocida por su estilo franco y directo, Magaly Medina mostró su indignación tras saber que el actor negó tener un romance con Tarazona, a pesar de haberla besado tres veces a vista y paciencia de los asistentes a la fiesta.

Durante el programa, Magaly no dudó en expresar su incredulidad y desaprobación hacia el comportamiento de Domínguez. Además, indicó que si el cantante no quisiera dañar a Karla Tarazona, como lo declaró para el programa, no estaría ilusionándola dándole un beso en la boca como si fueran pareja.

Según Christian, la razón por la cual no ha formalizado su relación con la madre de su segundo hijo es porque aún no se siente preparado para un compromiso amoroso. El cantante mencionó que teme volver a ser infiel y lastimar a Tarazona. Esta no fue una buena justificación para Magaly Medina.

“No es que estés soltero porque quieres, estás solo porque tienes que reconocer que fuiste un tramposo una vez más en tu vida”, comentó Medina, dejando claro su escepticismo ante las declaraciones del cantante.

La periodista no se quedó ahí, y cuestionó la sinceridad de Domínguez al besar a Karla en varias ocasiones sin tener una relación definida y sin considerar sus sentimientos. “Ahora dice, ‘no quiero hacerle daño porque todavía tenemos que hablar, sanar’, si no quieres hacerle daño por qué besas a una persona a la que no quieres hacer daño”, añadió con tono de crítica.

La conductora también dedicó unas palabras a Karla Tarazona, quien, según Medina, parece estar entusiasmada con la idea de formar una familia junto a Domínguez. La conductora de ATV le pidió a la presentadora de Préndete que no se ilusione y piense que Christian Domínguez se quedará con ella, pues eso no pasará.

“Por qué la ilusionas, porque Karla está ilusionada con ese beso, con lo que está pasando entre ellos, con que esté a su lado siempre, ya se hizo pajaritos en la cabeza”, señaló la polémica comunicadora.

Magaly Medina subrayó la responsabilidad que tiene Christian al interactuar con Karla, destacando la importancia de ser honesto y claro en sus intenciones para no generar falsas esperanzas.

“Él solo satisface sus necesidades primarias, pero no compromete ningún tipo de sentimiento. Así que si la Tarazona, como tonta, está pensando que éste se va a quedar con ella, está bien mal, porque, de hecho, va a sufrir una gran decepción”, concluyó.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre el beso con Christian Domínguez?

En su programa radial, Karla Tarazona explicó el beso que protagonizó Karla Tarazona con Christian Domínguez. La conductora de Préndete dejó en claro que no se trata de un ampay. Recodemos que las imágenes las difundió Magaly TV La Firme.

“No es un ampay. Fue solo un pico; lo que ven ahí es lo que hay. Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa y con varias personas. Si yo quisiera esconder algo, le hubiera quitado el teléfono a todos”, explicó Tarazona en ‘Power Sensuales’.

La conductora agregó que la fiesta fue organizada por sus hijos y la hija mayor de su expareja. Además, negó que esta muestra de afecto signifique alguna reconciliación entre ellos.

“Un beso no es símbolo de oficializar. Me da risa porque dicen ampay, pero no es eso, nadie se está escondiendo. Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento”, remarcó.

Como se recuerda, la pareja culminó su relación en el 2016, después que Christian Domínguez le fuera infiel con Isabel Acevedo. Karla Tarazona aseguró que antes de este beso no hubo nada similar antes.

“No ha habido antes esto; lo que se vio ese día es parte del momento. Si hubiera habido, de seguro ya lo hubieran visto. No hemos llegado a ese punto. Lo que se vio ese día fue parte de la emoción, no tendría por qué oficializar algo”, aseguró la figura de Panamericana, recalcando que sigue soltera.

El beso de reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez (Captura: Magaly TV La Firme)