Perú Deportes

¿Cómo se define al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 consagrará a su campeón tras cinco etapas de competencia, que incluyen rondas de todos contra todos, eliminación directa y una gran final. El equipo ganador obtendrá el pase al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027

Guardar
Silueta de jugadora de voleibol saltando con balón, junto a un trofeo plateado y el logo de la Liga Peruana de Vóley. Estadio lleno de público y bandera peruana de fondo
La imagen promocional de la Liga Peruana de Vóley, que se encuentra en la etapa final para elegir a su campeón 2025-2026, muestra una jugadora, el trofeo y el logo oficial del torneo.

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 despliega un sistema de competencia exigente y estratégico, diseñado para premiar la regularidad y el rendimiento en instancias decisivas. El club que logre levantar el trofeo no solo será reconocido como el mejor del país, sino que además obtendrá el pase directo al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027, el torneo más importante a nivel continental para equipos de la región.

¿Cómo se define al campeón?

El club que supere todas las etapas y se imponga en la gran final será proclamado campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Este logro, además del prestigio nacional, otorga el cupo a la máxima competencia sudamericana de clubes. El sistema de fases sucesivas y eliminación directa convierte cada partido en una instancia decisiva para alcanzar la gloria.

De esta manera, la Liga asegura un espectáculo sostenido desde la primera jornada hasta la consagración del campeón, con emociones, datos inéditos y el desafío de representar al Perú en el escenario internacional.

Un collage muestra a cuatro jugadoras de voleibol, cada una de un equipo distinto, gritando con intensidad en una cancha, vestidas con camisetas y shorts
Cuatro jugadoras de la Liga Peruana de Vóley expresan su pasión y garra en plena acción durante las semifinales de vuelta, programadas para el 4 y 5 de abril.

Un camino de cinco etapas

El formato de la Liga está compuesto por cinco etapas sucesivas, cada una con reglas y objetivos específicos que influyen en el destino de los equipos y en la emoción del certamen.

  • Primera etapa: todos contra todos y filtro inicial

En la fase inicial, los clubes participantes se enfrentan bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda. En total, diez equipos compiten por un lugar en la siguiente ronda, jugando un único partido contra cada rival. Al término de esta etapa, los diez mejores clasificados avanzan al decagonal, mientras que los equipos restantes quedan fuera de la lucha por el título.

La tabla de posiciones se elabora a partir del número de partidos ganados. Si dos o más clubes igualan en triunfos, se aplican criterios de desempate sucesivos: primero, la suma de puntos obtenidos (tres por victoria 3-0 o 3-1, dos por victoria 3-2 y uno por derrota 2-3), luego el ratio de sets y finalmente el ratio de puntos. Este sistema premia tanto la eficacia en la victoria como la capacidad de competir en sets ajustados.

Jugadora de voleibol con camiseta a rayas número 18 grita en celebración. Lleva pantalones cortos y una muñequera blanca. Poste de red y público borroso de fondo
Una jugadora de Alianza Lima celebra con gran emoción el triunfo de su equipo contra Géminis en la semifinal de la Liga peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)
  • Segunda etapa: decagonal y arrastre de puntos

La segunda fase repite el formato de todos contra todos, pero ahora solo con los diez mejores equipos de la ronda anterior. Cada conjunto arrastra los puntos obtenidos en la primera etapa, lo que incentiva la regularidad desde el inicio del campeonato. Tras esta ronda, los ocho mejores acceden a los cuartos de final, marcando el inicio de la eliminación directa.

Durante esta etapa, la competición se detuvo brevemente entre las fechas 6 y 7 debido a la disputa del Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, celebrado en Lima. En esa cita internacional participaron tres equipos peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, reflejando el alto nivel del vóley nacional.

Seis jugadoras de voleibol con uniformes blancos y rojos se reúnen en la cancha azul, levantando los brazos en señal de celebración
Jugadoras de la Universidad San Martín celebran eufóricas su triunfo ante Universitario en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)
  • Tercera etapa: cuartos de final al mejor de tres partidos

La emoción de los cuartos de final llega bajo un sistema de llaves al mejor de tres partidos, donde el primero enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Aquí, cada serie se define por eliminación directa: el equipo que logre dos triunfos avanzará a semifinales. Los emparejamientos se establecen según el orden de la tabla tras el decagonal, premiando el rendimiento sostenido.

Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atlético Atenea en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atlético Atenea en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
  • Cuarta etapa: semifinales y definición del quinto al octavo lugar

En la penúltima instancia, los equipos clasificados se enfrentan en semifinales, también al mejor de tres partidos. Además, los equipos eliminados en cuartos de final se cruzan para definir las posiciones del quinto al octavo lugar, otorgando valor a cada posición final y manteniendo la competitividad hasta el cierre.

Una jugadora de voleibol rubia con uniforme granate y el número 4 grita con intensidad en la cancha, con una red de voleibol y público de fondo
Una jugadora de Universitario de Vóley muestra su pasión y determinación durante un momento crucial del partido contra San Martín, buscando un lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)
  • Quinta etapa: la gran final y el podio

La definición del campeonato llega con la gran final, donde los dos mejores equipos de la temporada se disputan el título máximo. Al mismo tiempo, los conjuntos caídos en semifinales compiten por el tercer puesto, completando el podio. El campeón levanta el trofeo y se asegura la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2027.

Reconocimientos y cifras destacadas de la temporada

Al final del torneo, la Liga Peruana de Vóley entrega premios económicos a las mejores jugadoras, incluyendo el Premio Lucha Fuentes (MVP), con una bolsa de S/ 3.000, y distinciones de S/ 2.000 para las atletas más destacadas por posición: atacante de punta, central, opuesta, armadora y líbero.

La temporada 2025-2026 registró datos curiosos y récords significativos, como el partido más largo, jugado entre Regatas Lima y Universitario en cuartos de final, con una duración de 2 horas y 34 minutos. En contraste, el encuentro más corto apenas alcanzó los 59 minutos. Destacan también marcas como la mayor cantidad de puntos en un set (64), la máxima diferencia (18 puntos) y la mejor racha de victorias, lograda por Alianza Lima con trece triunfos consecutivos.

Resultados de las semifinales ida y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.
Resultados de las semifinales ida y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Programación de las semifinales vuelta

  • Sábado 4 de abril – 19:00 horas
    • Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín
  • Domingo 5 de abril – 17:00 horas
    • Alianza Lima vs. Deportivo Géminis
Un cartel digital muestra la programación de las semi-finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, con fechas, horas y logos de los equipos participantes
La imagen presenta la programación oficial de los partidos de semi-finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, a disputarse el 4 y 5 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes Ves. (Liga Peruana de Vóley)

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vóleyvóley peruanoUniversitario vóleySan Martín vóleyperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

El peruano, número 59 del mundo, debutará este martes ante el exfinalista de Wimbledon en el ATP 250 de Marruecos, en un duelo que marcará el inicio de la temporada europea de torneos sobre tierra batida

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

Programación de semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Universitario y Géminis buscarán revertir sus series ante San Martín y Alianza, respectivamente, en los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Los encuentros se disputarán el sábado 4 y domingo 5 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador

Programación de semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

Los ‘pakis’ no cuentan con opciones reales ni matemáticas para obtener un cupo a la cita regional. Aun así, ‘Nobby’ quiere aprovechar la fecha final para presentar una oncena local

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Las ‘santas’ y las ‘blanquiazules’ dieron el primer paso al imponerse en los partidos de ida por 3-0 y 3-1 respectivamente. Ahora, Universitario y Deportivo Géminis están obligados a ganar para forzar un tercer encuentro de desempate y seguir soñando con el título nacional

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”

El delantero analizó el estreno de técnico brasileño al frente de la ‘bicolor’, subrayando los aspectos positivos y señalando los retos que enfrenta el equipo tras la derrota ante Senegal

Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Fernando Olivera llama ‘sepulturero del APRA’ a Enrique Valderrama: “Si Haya de la Torre resucitara, se vuelve a morir”

Keiko Fujimori lidera en el norte, Roberto Sánchez en el centro y Rafael López Aliaga en el sur, según encuesta de Datum postdebate

César Acuña pide a Fernando Olivera S/ 20 millones de indemnización por acusarlos de vínculo con el narco

Fernando Olivera llega a segunda fecha de debate presidencial y es atacado con agua, escupitajo e insultos por apristas

ENTRETENIMIENTO

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

Programación de semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”