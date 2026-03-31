¿Cómo se define al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 despliega un sistema de competencia exigente y estratégico, diseñado para premiar la regularidad y el rendimiento en instancias decisivas. El club que logre levantar el trofeo no solo será reconocido como el mejor del país, sino que además obtendrá el pase directo al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027, el torneo más importante a nivel continental para equipos de la región.
¿Cómo se define al campeón?
El club que supere todas las etapas y se imponga en la gran final será proclamado campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Este logro, además del prestigio nacional, otorga el cupo a la máxima competencia sudamericana de clubes. El sistema de fases sucesivas y eliminación directa convierte cada partido en una instancia decisiva para alcanzar la gloria.
De esta manera, la Liga asegura un espectáculo sostenido desde la primera jornada hasta la consagración del campeón, con emociones, datos inéditos y el desafío de representar al Perú en el escenario internacional.
Un camino de cinco etapas
El formato de la Liga está compuesto por cinco etapas sucesivas, cada una con reglas y objetivos específicos que influyen en el destino de los equipos y en la emoción del certamen.
- Primera etapa: todos contra todos y filtro inicial
En la fase inicial, los clubes participantes se enfrentan bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda. En total, diez equipos compiten por un lugar en la siguiente ronda, jugando un único partido contra cada rival. Al término de esta etapa, los diez mejores clasificados avanzan al decagonal, mientras que los equipos restantes quedan fuera de la lucha por el título.
La tabla de posiciones se elabora a partir del número de partidos ganados. Si dos o más clubes igualan en triunfos, se aplican criterios de desempate sucesivos: primero, la suma de puntos obtenidos (tres por victoria 3-0 o 3-1, dos por victoria 3-2 y uno por derrota 2-3), luego el ratio de sets y finalmente el ratio de puntos. Este sistema premia tanto la eficacia en la victoria como la capacidad de competir en sets ajustados.
- Segunda etapa: decagonal y arrastre de puntos
La segunda fase repite el formato de todos contra todos, pero ahora solo con los diez mejores equipos de la ronda anterior. Cada conjunto arrastra los puntos obtenidos en la primera etapa, lo que incentiva la regularidad desde el inicio del campeonato. Tras esta ronda, los ocho mejores acceden a los cuartos de final, marcando el inicio de la eliminación directa.
Durante esta etapa, la competición se detuvo brevemente entre las fechas 6 y 7 debido a la disputa del Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, celebrado en Lima. En esa cita internacional participaron tres equipos peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, reflejando el alto nivel del vóley nacional.
- Tercera etapa: cuartos de final al mejor de tres partidos
La emoción de los cuartos de final llega bajo un sistema de llaves al mejor de tres partidos, donde el primero enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Aquí, cada serie se define por eliminación directa: el equipo que logre dos triunfos avanzará a semifinales. Los emparejamientos se establecen según el orden de la tabla tras el decagonal, premiando el rendimiento sostenido.
- Cuarta etapa: semifinales y definición del quinto al octavo lugar
En la penúltima instancia, los equipos clasificados se enfrentan en semifinales, también al mejor de tres partidos. Además, los equipos eliminados en cuartos de final se cruzan para definir las posiciones del quinto al octavo lugar, otorgando valor a cada posición final y manteniendo la competitividad hasta el cierre.
- Quinta etapa: la gran final y el podio
La definición del campeonato llega con la gran final, donde los dos mejores equipos de la temporada se disputan el título máximo. Al mismo tiempo, los conjuntos caídos en semifinales compiten por el tercer puesto, completando el podio. El campeón levanta el trofeo y se asegura la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2027.
Reconocimientos y cifras destacadas de la temporada
Al final del torneo, la Liga Peruana de Vóley entrega premios económicos a las mejores jugadoras, incluyendo el Premio Lucha Fuentes (MVP), con una bolsa de S/ 3.000, y distinciones de S/ 2.000 para las atletas más destacadas por posición: atacante de punta, central, opuesta, armadora y líbero.
La temporada 2025-2026 registró datos curiosos y récords significativos, como el partido más largo, jugado entre Regatas Lima y Universitario en cuartos de final, con una duración de 2 horas y 34 minutos. En contraste, el encuentro más corto apenas alcanzó los 59 minutos. Destacan también marcas como la mayor cantidad de puntos en un set (64), la máxima diferencia (18 puntos) y la mejor racha de victorias, lograda por Alianza Lima con trece triunfos consecutivos.
Programación de las semifinales vuelta
- Sábado 4 de abril – 19:00 horas
- Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín
- Domingo 5 de abril – 17:00 horas
- Alianza Lima vs. Deportivo Géminis