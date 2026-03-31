¿Cómo se define al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La imagen promocional de la Liga Peruana de Vóley, que se encuentra en la etapa final para elegir a su campeón 2025-2026, muestra una jugadora, el trofeo y el logo oficial del torneo.

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 despliega un sistema de competencia exigente y estratégico, diseñado para premiar la regularidad y el rendimiento en instancias decisivas. El club que logre levantar el trofeo no solo será reconocido como el mejor del país, sino que además obtendrá el pase directo al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027, el torneo más importante a nivel continental para equipos de la región.

¿Cómo se define al campeón?

El club que supere todas las etapas y se imponga en la gran final será proclamado campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Este logro, además del prestigio nacional, otorga el cupo a la máxima competencia sudamericana de clubes. El sistema de fases sucesivas y eliminación directa convierte cada partido en una instancia decisiva para alcanzar la gloria.

De esta manera, la Liga asegura un espectáculo sostenido desde la primera jornada hasta la consagración del campeón, con emociones, datos inéditos y el desafío de representar al Perú en el escenario internacional.

Cuatro jugadoras de la Liga Peruana de Vóley expresan su pasión y garra en plena acción durante las semifinales de vuelta, programadas para el 4 y 5 de abril.

Un camino de cinco etapas

El formato de la Liga está compuesto por cinco etapas sucesivas, cada una con reglas y objetivos específicos que influyen en el destino de los equipos y en la emoción del certamen.

Primera etapa: todos contra todos y filtro inicial

En la fase inicial, los clubes participantes se enfrentan bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda. En total, diez equipos compiten por un lugar en la siguiente ronda, jugando un único partido contra cada rival. Al término de esta etapa, los diez mejores clasificados avanzan al decagonal, mientras que los equipos restantes quedan fuera de la lucha por el título.

La tabla de posiciones se elabora a partir del número de partidos ganados. Si dos o más clubes igualan en triunfos, se aplican criterios de desempate sucesivos: primero, la suma de puntos obtenidos (tres por victoria 3-0 o 3-1, dos por victoria 3-2 y uno por derrota 2-3), luego el ratio de sets y finalmente el ratio de puntos. Este sistema premia tanto la eficacia en la victoria como la capacidad de competir en sets ajustados.

Una jugadora de Alianza Lima celebra con gran emoción el triunfo de su equipo contra Géminis en la semifinal de la Liga peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Segunda etapa: decagonal y arrastre de puntos

La segunda fase repite el formato de todos contra todos, pero ahora solo con los diez mejores equipos de la ronda anterior. Cada conjunto arrastra los puntos obtenidos en la primera etapa, lo que incentiva la regularidad desde el inicio del campeonato. Tras esta ronda, los ocho mejores acceden a los cuartos de final, marcando el inicio de la eliminación directa.

Durante esta etapa, la competición se detuvo brevemente entre las fechas 6 y 7 debido a la disputa del Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, celebrado en Lima. En esa cita internacional participaron tres equipos peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, reflejando el alto nivel del vóley nacional.

Jugadoras de la Universidad San Martín celebran eufóricas su triunfo ante Universitario en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Tercera etapa: cuartos de final al mejor de tres partidos

La emoción de los cuartos de final llega bajo un sistema de llaves al mejor de tres partidos, donde el primero enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Aquí, cada serie se define por eliminación directa: el equipo que logre dos triunfos avanzará a semifinales. Los emparejamientos se establecen según el orden de la tabla tras el decagonal, premiando el rendimiento sostenido.

Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atlético Atenea en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Cuarta etapa: semifinales y definición del quinto al octavo lugar

En la penúltima instancia, los equipos clasificados se enfrentan en semifinales, también al mejor de tres partidos. Además, los equipos eliminados en cuartos de final se cruzan para definir las posiciones del quinto al octavo lugar, otorgando valor a cada posición final y manteniendo la competitividad hasta el cierre.

Una jugadora de Universitario de Vóley muestra su pasión y determinación durante un momento crucial del partido contra San Martín, buscando un lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Quinta etapa: la gran final y el podio

La definición del campeonato llega con la gran final, donde los dos mejores equipos de la temporada se disputan el título máximo. Al mismo tiempo, los conjuntos caídos en semifinales compiten por el tercer puesto, completando el podio. El campeón levanta el trofeo y se asegura la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2027.

Reconocimientos y cifras destacadas de la temporada

Al final del torneo, la Liga Peruana de Vóley entrega premios económicos a las mejores jugadoras, incluyendo el Premio Lucha Fuentes (MVP), con una bolsa de S/ 3.000, y distinciones de S/ 2.000 para las atletas más destacadas por posición: atacante de punta, central, opuesta, armadora y líbero.

La temporada 2025-2026 registró datos curiosos y récords significativos, como el partido más largo, jugado entre Regatas Lima y Universitario en cuartos de final, con una duración de 2 horas y 34 minutos. En contraste, el encuentro más corto apenas alcanzó los 59 minutos. Destacan también marcas como la mayor cantidad de puntos en un set (64), la máxima diferencia (18 puntos) y la mejor racha de victorias, lograda por Alianza Lima con trece triunfos consecutivos.

Resultados de las semifinales ida y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Programación de las semifinales vuelta

Sábado 4 de abril – 19:00 horas Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín

Domingo 5 de abril – 17:00 horas Alianza Lima vs. Deportivo Géminis



La imagen presenta la programación oficial de los partidos de semi-finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, a disputarse el 4 y 5 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes Ves. (Liga Peruana de Vóley)