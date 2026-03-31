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Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: horario y dónde ver el partido por primera ronda del ATP de Marrakech 2026

El peruano, número 59 del mundo, debutará este martes ante el exfinalista de Wimbledon en el ATP 250 de Marruecos, en un duelo que marcará el inicio de la temporada europea de torneos sobre tierra batida

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Ignacio Buse – Matteo Berrettini - Marrakech – Marruecos ATP – Perú – deportes – 30 marzo
El tenista peruano abre la temporada de arcilla ante el excampeón italiano en el ATP 250 de Marrakech, busca repetir la hazaña lograda en Río y extender su mejor racha histórica en el ranking mundial. (Olympics.com)

El peruano Ignacio Buse, actual número 59 del ranking mundial de la ATP, tendrá este martes su estreno en el ATP 250 de Marrakech frente al italiano Matteo Berrettini, excampeón del certamen y una de las figuras que abrirán el calendario de torneos europeos sobre arcilla. El encuentro se disputará en la cancha central del Royal Tennis Club de Marrakech y será transmitido por Disney Plus.

Buse, quien igualó su mejor ubicación histórica en la clasificación global, llega al certamen como séptimo cabeza de serie y buscará repetir la victoria lograda ante Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro, el único antecedente directo entre ambos.

El partido entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini está programado como el tercer turno del martes en la pista principal. Según la organización, el inicio está previsto para las 9:00 a.m. en horario peruano. La cita marca el arranque formal de la gira europea sobre polvo de ladrillo, cuya ruta avanza por Barcelona, Monte Carlo, Madrid y Roma, antes de París y Roland Garros, el tercer Grand Slam de la temporada.

Buse en Marrakech: el cuarto mejor tenista peruano de la historia

Ignacio Buse – Matteo Berrettini - Marrakech – Marruecos ATP – Perú – deportes – 30 marzo
Ignacio Buse aterriza en Marrakech con un lugar ya reservado en la historia del tenis peruano, respaldado por su ascenso en el ranking y la ilusión de consolidarse en la exigente gira europea sobre arcilla. (Fotojump)

Ignacio Buse, con sus 22 años y posición 59 del ranking ATP, ha igualado el mejor registro de su carrera, consolidándose como uno de los referentes del tenis nacional. Solo Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna superan ese puesto en la historia del tenis peruano, de acuerdo con los datos recogidos por Infobae. El avance de Buse se refleja en su presencia sostenida en el circuito principal y en su desempeño reciente en torneos de alto nivel.

Durante marzo, Buse accedió al cuadro principal del Masters 1000 de Miami tras superar la fase de clasificación, una instancia inédita para su trayectoria. Aunque no logró avanzar en la primera ronda, el peruano mostró solidez y capacidad de adaptación, factores que fortalecieron su confianza de cara a la gira europea. “Venir de jugar en Miami me ayuda a llegar preparado para la arcilla. Estoy enfocado en seguir creciendo”, declaró Buse al finalizar su participación en suelo estadounidense.

La oportunidad de debutar en Marrakech como uno de los principales preclasificados del torneo supone un nuevo desafío. El certamen es conocido por abrir la temporada de competencias sobre tierra batida en Europa y por reunir a especialistas en esta superficie, lo que convierte cada encuentro en una prueba de resistencia y estrategia.

Berrettini, rival de peso

Ignacio Buse – Matteo Berrettini - Marrakech – Marruecos ATP – Perú – deportes – 30 marzo
Al otro lado de la red aparece Matteo Berrettini, un rival de jerarquía que, pese a su descenso en el ranking, conserva la experiencia y el talento que lo llevaron a disputar finales de Grand Slam. (Wimbledon)

Matteo Berrettini, actual número 91 del mundo, fue finalista en Wimbledon en 2021 y alcanzó el sexto lugar del ranking global ese mismo año. Aunque su clasificación descendió debido a lesiones recurrentes, el italiano mantiene una reputación destacada en el circuito y suma tres títulos en la temporada. Su desempeño reciente incluye una llegada a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, donde fue eliminado por Valentin Vacherot.

El antecedente más reciente entre ambos jugadores favorece a Buse, quien se impuso a Berrettini en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro en febrero de este año. Esa victoria, lograda en tres sets, representó uno de los resultados más resonantes en la carrera del peruano y le permitió acceder a las semifinales de un torneo de máxima exigencia.

La organización del torneo marroquí destaca el atractivo del cruce en primera ronda, al enfrentar a un joven talento sudamericano con uno de los exintegrantes del top 10 mundial. Berrettini, especialista en arcilla y con experiencia en finales de Grand Slam, parte como uno de los principales candidatos al título pese a su posición actual fuera de los ochenta mejores del ranking.

Doble competencia: Buse también disputará el cuadro de dobles

Ignacio Buse – Matteo Berrettini - Marrakech – Marruecos ATP – Perú – deportes – 30 marzo
El calendario de Buse en Marrakech no se limita al cuadro principal, ya que también participará en dobles, ampliando su presencia en el torneo y buscando ritmo competitivo en cada presentación. (Fotojump)

Además de su participación en singles, Ignacio Buse formará dupla con el español Íñigo Cervantes en el cuadro de dobles del ATP de Marrakech. En la primera ronda, la pareja enfrentará a los polacos Karol Drzewiecki y Kamil Majchrzak, según informó la organización del torneo.

El ATP 250 de Marrakech se disputa desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril en las instalaciones del Royal Tennis Club local. El certamen, que celebra una nueva edición bajo el nombre de Gran Prix Hassan II, funciona como antesala para los principales eventos de la gira de arcilla y es tradicionalmente uno de los escenarios donde las jóvenes promesas buscan consolidarse ante rivales de amplia experiencia.

El duelo entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini será seguido de cerca por el público peruano y por los aficionados al tenis internacional, no solo por el historial directo favorable al sudamericano, sino también por el contexto estratégico en el que se desarrolla el torneo. La transmisión estará disponible para América Latina a través de la plataforma Disney Plus.

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