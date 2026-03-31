Fraude en examen de admisión UNFV 2026: cae mafia que aseguraba vacantes por hasta USD 7 mil

Composición: Infobae Perú

La reciente jornada del examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal no solo movilizó a miles de jóvenes en busca de una vacante, sino que también dejó al descubierto una presunta red criminal que operaba dentro de este tipo de procesos. La intervención policial, realizada en plena evaluación, encendió las alertas sobre nuevas modalidades de fraude tecnológico utilizadas para vulnerar los sistemas de ingreso universitario en el país.

Mientras cientos de postulantes esperaban rendir una prueba que definirá su futuro académico, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo que terminó con ocho detenidos, entre ellos menores de edad. Según las investigaciones preliminares, los implicados habrían pagado hasta 7 mil dólares para asegurar su ingreso, utilizando dispositivos electrónicos sofisticados y métodos de suplantación que ponen en evidencia la evolución de estos delitos.

Así operaba la red que ofrecía ingresos asegurados a universidades

Cerca de 12 mil postulantes participaron en la convocatoria de admisión 2025. - Crédito: UNFV

De acuerdo con la División de Investigación de Estafas, detrás de estos hechos estaría una organización criminal conocida como “Los Intelectuales de las Universidades”, dedicada a ofrecer vacantes en carreras altamente demandadas como Medicina y Derecho. Los montos variaban entre 6,000 y 7,000 dólares, mientras que para especialidades con menor competencia el costo rondaba los 2,000 dólares.

El jefe de esta división, el coronel Freddy Delgado, explicó en conferencia de prensa que el esquema delictivo combinaba tecnología y coordinación en tiempo real. Uno de los miembros de la red ingresaba al examen con dispositivos ocultos para capturar imágenes de las preguntas. Estas eran enviadas al exterior, donde otros integrantes resolvían la prueba de inmediato.

Las respuestas eran transmitidas al postulante mediante un miniaudífono inalámbrico, prácticamente imperceptible, que era colocado en el oído. Este sistema se complementaba con un reloj inteligente adaptado y prendas especialmente diseñadas para ocultar los equipos sin levantar sospechas durante los controles.

Otra modalidad detectada fue la denominada “camisa”, que implicaba la suplantación de identidad del postulante. Según la Policía, los implicados lograban burlar incluso los sistemas biométricos mediante tecnología, lo que evidencia un nivel más sofisticado en este tipo de fraudes.

Las autoridades indicaron que esta red no operaba únicamente en la Villarreal. También habría tenido presencia en otras casas de estudio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y universidades en distintas regiones del país, ampliando el alcance del presunto esquema ilegal.

Resultados del examen UNFV 2026: cómo y cuándo consultarlos

En paralelo a la investigación policial, miles de postulantes permanecen atentos a la publicación de los resultados del examen de admisión UNFV 2026, un proceso que ofreció un total de 4,251 vacantes distribuidas en diversas modalidades.

De ese total, 2,991 vacantes corresponden al examen ordinario, mientras que 801 fueron asignadas a modalidades extraordinarias y 459 al Centro Preuniversitario de la universidad. La expectativa se centra ahora en el acceso al portal oficial, donde los postulantes podrán verificar si alcanzaron una plaza en alguna de las 60 carreras profesionales disponibles.

Para consultar los resultados, los aspirantes deberán ingresar a la plataforma oficial habilitada por la universidad (https://www.unfv.edu.pe/oca/), donde tendrán que colocar su número de DNI o código de postulante. Sin embargo, hasta el momento, el sistema aún no se encuentra activo, ya que la publicación se realiza una vez culminadas todas las evaluaciones.

Según procesos anteriores, los listados oficiales suelen difundirse dentro de las primeras 24 horas posteriores al examen, por lo que se recomienda a los postulantes mantenerse atentos a los canales institucionales de la universidad.

En tanto, el caso de los detenidos quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y si existen más personas involucradas. No se descarta que las investigaciones alcancen a terceros, incluyendo posibles vínculos con academias o personal relacionado al entorno educativo.