Perú

Detienen a sujeto con droga valorizada en más de S/ 1,5 millones en el aeropuerto Jorge Chávez: iba rumbo a Londres

El sujeto de 33 años transportaba los estupefacientes en doce chalecos ocultos en su maleta de bodega con escala en Brasil

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La PNP, a través de la Dirandro, detuvo a un pasajero en el aeropuerto Jorge Chávez. Gob
La PNP, a través de la Dirandro, detuvo a un pasajero en el aeropuerto Jorge Chávez. Gob

El control de pasajeros en el principal terminal aéreo del Perú mantiene una vigilancia constante ante el tráfico ilícito de drogas. Las intervenciones recientes reflejan nuevas estrategias de ocultamiento y rutas internacionales que buscan evadir los filtros de seguridad. En este escenario, las autoridades intensifican operativos en puntos clave de salida del país.

La detección de cargamentos ilegales en equipajes de bodega confirma la persistencia de redes que utilizan vuelos comerciales para el traslado de estupefacientes. La revisión de perfiles de viaje, así como el monitoreo de conductas sospechosas dentro del aeropuerto, forman parte de los criterios que aplican los agentes especializados.

En los últimos días, la Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó varias intervenciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los casos presentan similitudes en los métodos empleados, aunque también evidencian variaciones en las formas de ocultamiento.

Intervención a pasajero con destino a Europa

Uno de los operativos se realizó durante el control de equipaje de un pasajero que tenía como destino final la ciudad de Londres, con escala previa en Sao Paulo. El intervenido, identificado como Diego Villajuan Arrojo (33), transportaba droga bajo la modalidad de equipaje acondicionado.

Durante la inspección de su maleta de bodega, los agentes encontraron doce chalecos que contenían alcaloide de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 11.995 kilogramos. Según información policial, el valor estimado de la sustancia incautada asciende a S/ 1 583 000.

Además de la droga, las autoridades decomisaron un teléfono celular, 550 soles en efectivo y 1,000 libras esterlinas. Tras la intervención, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Nuevas detecciones en equipaje de pasajeros

En otro caso, droga estaba escondida dentro de cajas de chocolates.
En otro caso, droga estaba escondida dentro de cajas de chocolates.

La Policía Nacional del Perú reportó otros casos en el mismo terminal aéreo con características similares. En una de estas intervenciones, los agentes detuvieron a una pasajera identificada como Gisela Paola Terrones Torres.

Durante la revisión de su equipaje de bodega, se detectó cocaína oculta en productos que simulaban contener maca negra. Este método buscaba pasar desapercibido mediante el uso de envases comunes asociados a suplementos naturales.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron el comportamiento previo de la pasajera. De acuerdo con la policía, el uso constante del teléfono celular y su permanencia en zonas del terminal sin dirigirse a la puerta de embarque generaron sospechas que motivaron la intervención.

Otro caso investigado por la Dirección Antidrogas involucra a Ángela Ríos Vereda. En esta intervención, los agentes encontraron cocaína oculta dentro de cajas de chocolates que formaban parte del equipaje.

El hallazgo se produjo durante el procedimiento de revisión. Posteriormente, el análisis químico confirmó la presencia de la sustancia ilícita. Durante la diligencia, el personal a cargo precisó: “Solo se realizará el pesaje de la sustancia encontrada. Son siete kilos con diez gramos de alcaloide de cocaína”.

Las autoridades señalaron que los métodos de ocultamiento cambian de forma constante. Entre los objetos utilizados figuran productos alimenticios, chocolates y suplementos naturales, lo que dificulta la detección sin un control detallado.

Consecuencias legales para los implicados

El Ministerio Público advirtió sobre las sanciones que enfrentan las personas involucradas en este tipo de delitos. Según un representante de la fiscalía, las penas varían de acuerdo con los agravantes presentes en cada caso.

“Hemos solicitado penas de dieciséis años con cinco meses, así como penas de dieciocho años con cuatro meses, dependiendo el número de agravante”, indicó la fuente durante las diligencias.

Las intervenciones recientes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez muestran un patrón en el uso de equipajes acondicionados y productos de consumo como mecanismos de camuflaje. Las autoridades mantienen operativos de control con el objetivo de detectar estas modalidades y frenar el traslado internacional de droga.

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