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Fiorella Molinelli responde: “Un águila no responde a moscas” tras críticas de Álex Gonzáles en debate presidencial

El candidato del Partido Demócrata Verde cuestionó la gestión pública de Molinelli y protagonizó uno de los momentos más comentados del debate

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Durante el Debate Presidencial, George Forsyth plantea el servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan. Fiorella Molinelli se enfoca en la salud mental y nutricional en las escuelas, mientras Alex Gonzales presenta su plan con un QR y critica a sus oponentes.

La segunda ronda de debates presidenciales comenzó este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el miércoles, en un escenario que concentra la atención del electorado en la recta decisiva de las Elecciones 2026. Los encuentros reúnen a los principales candidatos en bloques temáticos que exponen sus propuestas y también sus diferencias, en un formato que combina intervenciones programáticas con momentos de confrontación directa.

La jornada inicial mostró un clima marcado por la tensión entre aspirantes, con intercambios que superaron el plano técnico y derivaron en cuestionamientos personales. En ese contexto, el debate no solo funcionó como vitrina de planes de gobierno, sino también como espacio de disputa narrativa sobre la gestión pública y la credibilidad de los postulantes.

Durante el bloque dedicado a educación, innovación y tecnología, los candidatos presentaron sus principales propuestas para uno de los sectores más sensibles del país. Sin embargo, las exposiciones quedaron atravesadas por episodios de confrontación que captaron la atención de los asistentes y de la audiencia en plataformas digitales.

Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando Álex Gonzáles, candidato del Partido Demócrata Verde, dirigió críticas directas a Fiorella Molinelli en plena exposición. El aspirante cuestionó su trayectoria en el sector público y planteó dudas sobre su gestión al frente de EsSalud.

“Molinelli, ¿cómo lo hace?, ¿cuál es el negocio? Usted fue ministra, dirigió EsSalud que golpea a los más humildes”, expresó Gonzáles durante su intervención, en un tono que elevó la tensión en el recinto.

La respuesta de la candidata de Fuerza y Libertad llegó de forma inmediata y breve. “Un águila no responde a moscas”, señaló Molinelli, una frase que generó reacciones entre los presentes y se replicó en redes sociales en cuestión de minutos.

Álex Gonzáles criticó públicamente a Fiorella Molinelli durante su intervención en el debate. (Captura de pantalla)
Álex Gonzáles criticó públicamente a Fiorella Molinelli durante su intervención en el debate. (Captura de pantalla)

El intercambio reflejó el nivel de confrontación que caracteriza esta etapa del proceso electoral, donde los candidatos buscan diferenciarse no solo por sus propuestas, sino también por su capacidad de respuesta frente a cuestionamientos.

Propuestas educativas en disputa

En el eje de educación, George Forsyth centró su exposición en la modernización del sistema educativo. El candidato planteó la necesidad de intervenir en la infraestructura escolar y en la conectividad, con metas concretas para los próximos años.

Forsyth anunció la reparación de al menos 10 mil colegios en peor estado y propuso conectar el 100% de las instituciones educativas a Internet. Para ello, mencionó el uso de tecnología satelital como Starlink, al considerar el acceso a Internet como un derecho fundamental para los estudiantes.

Por su parte, Álex Gonzáles enfocó su intervención en la relación entre seguridad y educación. El candidato sostuvo que el país requiere primero recuperar el orden frente a la delincuencia antes de avanzar en reformas educativas. En ese sentido, criticó a la clase política tradicional por presentar propuestas que calificó como irreales.

Enfoque de Molinelli: infraestructura y formación

En este segmento del Debate Presidencial 2026, los aspirantes a la presidencia exponen sus estrategias para modernizar la educación peruana, abordando desde la conectividad hasta la calidad de vida de los maestros.

Fiorella Molinelli expuso una propuesta centrada en la transformación del sistema educativo mediante la creación de “escuelas del futuro” y el fortalecimiento de la educación superior pública. La candidata planteó una reforma que incluye cambios en contenidos, condiciones laborales docentes y acceso a oportunidades para estudiantes.

“Escuelas del futuro, cerebros globales, primer grado inglés obligatorio, quinto grado inteligencia artificial, programación, secundaria, educación financiera y emprendimiento, docentes de elite, profesores bien pagados no menos de 6,000 soles, pero eso sí con capacitación y meritocracia, también vamos a honrar la deuda social a los maestros”, indicó durante su participación.

Molinelli también propuso un programa de infraestructura educativa con el objetivo de reducir la brecha en 30% en un plazo de cinco años. A ello sumó la creación de 80,000 becas para estudiantes universitarios, respaldadas por un fondo de estabilización con carácter intangible establecido por ley.

Además, planteó la implementación de institutos tecnológicos de alta calidad vinculados al mercado laboral, con el propósito de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y responder a las demandas del sector productivo.

Intervenciones breves y mensajes dirigidos al electorado

El formato del debate incluyó intervenciones breves que permitieron a los candidatos lanzar mensajes directos al electorado. En uno de esos momentos, se presentó un código QR como vía de acceso a un proyecto educativo integral. “Mi QR, donde está el proyecto de educación integral por la vida y para construir el futuro. Jóvenes, aquí está el desarrollo”, se escuchó en una de las participaciones.

Otra intervención abordó temas vinculados a la salud en el ámbito escolar. “Salud mental y nutricional en las escuelas. No más carne de caballo para nuestros niños”, señaló una de las voces durante el bloque.

Las intervenciones evidenciaron la diversidad de enfoques dentro del debate, con propuestas que abarcan desde infraestructura y tecnología hasta aspectos sociales y de bienestar estudiantil.

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