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Qué se celebra el 31 de marzo en el Perú: entre la tragedia, la resiliencia y la afirmación de la identidad

La jornada reúne episodios fundamentales que han moldeado la memoria social, desde desastres naturales y nacimientos emblemáticos hasta hitos en la lucha contra la desigualdad y la defensa de la expresión cultural

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Un día como este, se conmemoran episodios que abarcan desde catástrofes naturales hasta avances sociales y culturales, dejando huella en la memoria colectiva y marcando el devenir del Perú moderno (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 31 de marzo reúne episodios decisivos en la historia peruana. En 1650, un terremoto devastó Cusco y dejó miles de víctimas, marcando la memoria colectiva y la devoción al Señor de los Temblores.

En 1939 falleció Eduardo Montes, pionero del criollismo que llevó la música peruana al mundo. En 1963 nació Magaly Medina, figura influyente de la televisión. En 1984, Alfonso Barrantes impulsó el Vaso de Leche contra la desnutrición infantil.

Ese mismo año, el cantante Percy Arana fue asesinado en Chile, convirtiéndose en símbolo de una tragedia ligada a la represión estatal en la región.

31 de marzo de 1650 – Terremoto del Cusco destruye la ciudad y deja miles de víctimas en el Virreinato

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Un violento terremoto cambió la historia del Cusco en minutos. Miles de vidas se perdieron y nació una devoción que perdura hasta hoy frente al miedo sísmico. (Andina)

El 31 de marzo de 1650, un devastador terremoto sacudió Cusco y gran parte del sur andino, dejando alrededor de 5.000 muertos y una ciudad prácticamente en ruinas.

El sismo, que duró varios minutos, provocó el colapso de templos, viviendas y edificaciones coloniales, además de deslizamientos y grietas en diversas zonas. Las réplicas continuaron durante días, generando pánico entre la población.

El desastre también afectó regiones cercanas e incluso se sintió en Lima. Tras la tragedia, surgió la devoción al Señor de los Temblores, convertido en símbolo de fe y protección ante futuros sismos.

31 de marzo de 1939 – Fallece Eduardo Montes Rivas, pionero del criollismo y voz fundacional del Perú musical

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Entre acordes y nostalgia, Eduardo Montes marcó una época. Su muerte cerró un capítulo clave en la difusión internacional de la música peruana. (La Crónica)

Eduardo Montes Rivas, nacido en Lima en 1874, fue uno de los grandes intérpretes de la música criolla y figura esencial del dúo Montes y Manrique.

Su voz ayudó a llevar el cancionero peruano a escenarios internacionales, especialmente tras sus grabaciones en Nueva York a inicios del siglo XX. Con un estilo cargado de sentimiento, se convirtió en referente de la tradición musical limeña.

Falleció el 31 de marzo de 1939 en relativa discreción, pese a su enorme legado. Su trabajo marcó el inicio de la difusión discográfica de la música peruana.

31 de marzo de 1963 – Nace Magaly Medina, figura influyente de la televisión peruana y símbolo del espectáculo

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Con estilo frontal, Magaly redefinió la televisión. Su nacimiento marca el inicio de una trayectoria que influiría en el entretenimiento peruano. (Facebook / Magalt Medina)

Magaly Medina nació el 31 de marzo de 1963 en Huacho y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión peruana.

Periodista, conductora y empresaria, alcanzó gran notoriedad con su programa Magaly TV, donde popularizó términos como “Chollywood” y el formato de los “ampays”. Su estilo directo y polémico marcó una etapa en el periodismo de espectáculos, generando tanto éxito como controversias, incluyendo procesos judiciales.

A lo largo de su trayectoria, ha mantenido presencia constante en los medios y ha sido considerada una de las personalidades más influyentes del país.

31 de marzo de 1984 – Alfonso Barrantes inaugura el Vaso de Leche, programa clave contra la desnutrición infantil

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Desde Lima, un programa solidario creció hasta todo el país. El Vaso de Leche se consolidó como una respuesta clave frente a la pobreza infantil. (El Crónica)

El 31 de marzo de 1984, el alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán inauguró el Programa del Vaso de Leche para enfrentar la desnutrición infantil en sectores vulnerables.

La iniciativa entregaba raciones diarias a niños, madres gestantes y lactantes, con apoyo comunitario en su distribución. Días después comenzó su ejecución efectiva y, en su primer año, alcanzó a un millón de beneficiarios.

Su impacto llevó a su institucionalización nacional en 1985, extendiéndose a todos los municipios del país. Hasta hoy, el programa se mantiene vigente como una política social gestionada por gobiernos locales.

31 de marzo de 1984 – Asesinato de Percy Arana, cantante peruano víctima de la dictadura de Pinochet

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Entre música y tragedia, Percy Arana encontró un final abrupto. Su caso se convirtió en símbolo de una época de represión y dolor. (LUM)

El 31 de marzo de 1984, el joven cantante peruano Percy Arana fue asesinado en Santiago de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con apenas 22 años y una prometedora carrera musical, había llegado al país como parte de una gira artística.

Esa madrugada, tras un confuso operativo policial, fue baleado por carabineros que lo confundieron con un extremista.

Su muerte fue reconocida como resultado de uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado, convirtiéndolo en el único peruano incluido en el informe oficial de víctimas de la represión chilena.

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